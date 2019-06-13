《經濟通通訊社１３日專訊》民主黨主席胡志偉批政府一意孤行、麻木不仁、蔑視民意才引
至市民憤怒一路升級，而非市民想用升級的武力衝擊警方。
胡志偉又呼籲盧偉聰不要再執行特首「不知所謂」的命令。他認為，盧偉聰應該要用「人」
的標準去處理問題，面對一群絕大多數是和平理性非暴力請願者之時，盧偉聰不能把所有人都定
性為暴徒，亦不應把事件定性為「暴亂」。（ｈｍ）（ｚｚ）
13/06/2019 19:37
【移交逃犯】胡志偉呼籲盧偉聰「以人的標準」處事
《經濟通通訊社１３日專訊》民主黨主席胡志偉批政府一意孤行、麻木不仁、蔑視民意才引
至市民憤怒一路升級，而非市民想用升級的武力衝擊警方。
胡志偉又呼籲盧偉聰不要再執行特首「不知所謂」的命令。他認為，盧偉聰應該要用「人」
的標準去處理問題，面對一群絕大多數是和平理性非暴力請願者之時，盧偉聰不能把所有人都定
性為暴徒，亦不應把事件定性為「暴亂」。（ｈｍ）（ｚｚ）
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