【移交逃犯】胡志偉呼籲盧偉聰「以人的標準」處事

《經濟通通訊社１３日專訊》民主黨主席胡志偉批政府一意孤行、麻木不仁、蔑視民意才引

至市民憤怒一路升級，而非市民想用升級的武力衝擊警方。

胡志偉又呼籲盧偉聰不要再執行特首「不知所謂」的命令。他認為，盧偉聰應該要用「人」

的標準去處理問題，面對一群絕大多數是和平理性非暴力請願者之時，盧偉聰不能把所有人都定

性為暴徒，亦不應把事件定性為「暴亂」。（ｈｍ）（ｚｚ）

