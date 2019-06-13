《經濟通通訊社１３日專訊》《逃犯條例》修訂惹爭議。立法會主席梁君彥指示秘書處告知
議員，根據《議事規則》第１４（３）條，他已決定原訂於２０１９年６月１２日舉行的立法會
會議不會在今天（６月１３日）舉行。一旦主席決定有關的會議時間，便會通知議員。（ｆｗ）
（ｚｚ）
13/06/2019 11:03
【移交逃犯】立法會主席指今日不會就修例二讀召開會議
《經濟通通訊社１３日專訊》《逃犯條例》修訂惹爭議。立法會主席梁君彥指示秘書處告知
議員，根據《議事規則》第１４（３）條，他已決定原訂於２０１９年６月１２日舉行的立法會
會議不會在今天（６月１３日）舉行。一旦主席決定有關的會議時間，便會通知議員。（ｆｗ）
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