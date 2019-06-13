【移交逃犯】中信天橋上有上百市民要求到示威區示威，與警對峙

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日（１２日）大批市民前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂

，其後演變成大型的警民衝突。警察今早在立法會對出的中信天橋築成防線，封鎖半條天橋不予

市民出入。上百示威者在１０時５０分左右上前抗議。一名女士向警方詢問以何原因封鎖天橋，

並強調市民有遊行和集會自由。她指，大家都是自發來到金鐘身上也沒有武器，籲警方勿抹黑市

民。警方對此並無回應。

期間有人以粗口辱罵警員，被其他人士制止，表示「罵警員無用」、「我們（訴求）是要政

府撤回」。（ｃｗ）（ｚｚ）

