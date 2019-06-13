【移交逃犯】毛孟靜稱暫停會議決定正確，相信人民自由意志

《經濟通通訊社１３日專訊》立法會主席梁君彥指今日不會就修例二讀召開會議，毛孟靜認

為不舉行會議是正確的決定，她重申民主派從來認為梁君彥應該一路暫停有關修訂《逃犯條例》

的會議直至行政長官林鄭月娥撤回修例。

她指人民如何阻撓惡法通過，不是小團體或小部分人能夠決定，並相信自由意志是香港人的

聲音。她又指政府和人民之間不應該存在武力打擊及驅趕，這對香港的國際形象十分不利。

（ｃｗ）（ｚｚ）

