《經濟通通訊社１３日專訊》立法會主席梁君彥指今日不會就修例二讀召開會議，毛孟靜認
為不舉行會議是正確的決定，她重申民主派從來認為梁君彥應該一路暫停有關修訂《逃犯條例》
的會議直至行政長官林鄭月娥撤回修例。
她指人民如何阻撓惡法通過，不是小團體或小部分人能夠決定，並相信自由意志是香港人的
聲音。她又指政府和人民之間不應該存在武力打擊及驅趕，這對香港的國際形象十分不利。
（ｃｗ）（ｚｚ）
13/06/2019 11:49
【移交逃犯】毛孟靜稱暫停會議決定正確，相信人民自由意志
《經濟通通訊社１３日專訊》立法會主席梁君彥指今日不會就修例二讀召開會議，毛孟靜認
為不舉行會議是正確的決定，她重申民主派從來認為梁君彥應該一路暫停有關修訂《逃犯條例》
的會議直至行政長官林鄭月娥撤回修例。
她指人民如何阻撓惡法通過，不是小團體或小部分人能夠決定，並相信自由意志是香港人的
聲音。她又指政府和人民之間不應該存在武力打擊及驅趕，這對香港的國際形象十分不利。
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