【移交逃犯】傳政府欲於通過修例後，用「派糖」安撫民情

《經濟通通訊社１３日專訊》昨（１２日）大批市民前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂，

其後演變成大型的警民衝突。警方在立法會及政總附近多次施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子

彈，多名示威者受傷送院。立法會決定昨日和今日都不會開會，但行政長官林鄭月娥仍表明不會

撤回修例。

今日有報章估計，事件無論如何發展，都難以動搖特首以至北京通過修例的決心，但據悉當

局考慮稍後做一些安撫工作，包括「派糖」，冀讓廣大市民受惠「消消氣」。不過，有關工作會

待修例通過方推出。（ｆｗ）（ｚｚ）

