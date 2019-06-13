《經濟通通訊社１３日專訊》昨（１２日）大批市民前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂，
其後演變成大型的警民衝突。警方在立法會及政總附近多次施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子
彈，多名示威者受傷送院。立法會決定昨日和今日都不會開會，但行政長官林鄭月娥仍表明不會
撤回修例。
今日有報章估計，事件無論如何發展，都難以動搖特首以至北京通過修例的決心，但據悉當
局考慮稍後做一些安撫工作，包括「派糖」，冀讓廣大市民受惠「消消氣」。不過，有關工作會
待修例通過方推出。（ｆｗ）（ｚｚ）
13/06/2019 12:05
【移交逃犯】傳政府欲於通過修例後，用「派糖」安撫民情
《經濟通通訊社１３日專訊》昨（１２日）大批市民前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂，
其後演變成大型的警民衝突。警方在立法會及政總附近多次施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子
彈，多名示威者受傷送院。立法會決定昨日和今日都不會開會，但行政長官林鄭月娥仍表明不會
撤回修例。
今日有報章估計，事件無論如何發展，都難以動搖特首以至北京通過修例的決心，但據悉當
局考慮稍後做一些安撫工作，包括「派糖」，冀讓廣大市民受惠「消消氣」。不過，有關工作會
待修例通過方推出。（ｆｗ）（ｚｚ）
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