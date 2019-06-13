  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2019 12:05

【移交逃犯】傳政府欲於通過修例後，用「派糖」安撫民情

　　《經濟通通訊社１３日專訊》昨（１２日）大批市民前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂，
其後演變成大型的警民衝突。警方在立法會及政總附近多次施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子
彈，多名示威者受傷送院。立法會決定昨日和今日都不會開會，但行政長官林鄭月娥仍表明不會
撤回修例。
　　今日有報章估計，事件無論如何發展，都難以動搖特首以至北京通過修例的決心，但據悉當
局考慮稍後做一些安撫工作，包括「派糖」，冀讓廣大市民受惠「消消氣」。不過，有關工作會
待修例通過方推出。（ｆｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS13/06/2019
【FOCUS】港元突「洛陽紙貴」 大鱷警告政治「將軍」
中國故事13/06/2019
【科創板】科創板在陸家嘴論壇舉行開板儀式 資本市場迎新板
中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
香港政情12/06/2019
【移交逃犯】市民圍立會促撤修例變警民衝突 至少22人受傷送院
生財有道12/06/2019
【高銀棄標】業界：棄標為個別事件 暫未見市道轉差及「走資潮」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金