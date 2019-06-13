【移交逃犯】１６６名現任及前任社福機構總幹事聯署促暫緩修例

《經濟通通訊社１３日專訊》１６６名現任及前任社福機構總幹事發表聯署聲明，促政府暫

緩修訂《逃犯條例》，重啟社會諮詢，以達多方可接受的處理方案。

聯署發起人之一的社聯行政總裁蔡海偉亦提出，特首林鄭月娥應與聯署者對話，聆聽社福界

的聲音。（ｃｗ）（ｚｚ）

