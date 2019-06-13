《經濟通通訊社１３日專訊》１６６名現任及前任社福機構總幹事發表聯署聲明，促政府暫
緩修訂《逃犯條例》，重啟社會諮詢，以達多方可接受的處理方案。
聯署發起人之一的社聯行政總裁蔡海偉亦提出，特首林鄭月娥應與聯署者對話，聆聽社福界
的聲音。（ｃｗ）（ｚｚ）
13/06/2019 13:39
【移交逃犯】１６６名現任及前任社福機構總幹事聯署促暫緩修例
《經濟通通訊社１３日專訊》１６６名現任及前任社福機構總幹事發表聯署聲明，促政府暫
緩修訂《逃犯條例》，重啟社會諮詢，以達多方可接受的處理方案。
聯署發起人之一的社聯行政總裁蔡海偉亦提出，特首林鄭月娥應與聯署者對話，聆聽社福界
的聲音。（ｃｗ）（ｚｚ）
|中國故事13/06/2019
【京城近觀】5G能給我們帶來甚麼？
|FOCUS13/06/2019
【FOCUS】港元突「洛陽紙貴」 大鱷警告政治「將軍」
|生財有道13/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美減息對地產股刺激不大
|中國故事13/06/2019
【科創板】科創板在陸家嘴論壇舉行開板儀式 資本市場迎新板
|中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
|國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰