【移交逃犯】工聯會黃國健：昨日是暴亂令人心痛心寒

《經濟通通訊社１３日專訊》身兼行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健今早返回立法會

時表示，支持修例的立場不變，形容昨日的警民衝突是暴亂，更表示如果香港是一個小國，昨日

的情況已足以令政府倒台，然後反對派就可上台，但由於香港是中國一個特區，所以「不成事」

。

他指自己對昨日的事令人心痛心寒，指年輕人無必要採取激進手法，會損害香港國際形象，

又認為香港警察是「世界上最斯文的警察」，而昨日處理手法合適。他又指，建制派昨日原本準

備回到立法會開會，但情況不許可，因此要另找地方。（ｃｗ）（ｚｚ）

