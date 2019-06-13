《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵（０００６６）金鐘站已於２時１４分重開。金鐘站與列
車服務現恢復正常運作。
今早港鐵按警方要求，關閉金鐘站，荃灣線、港島線和南港島線列車均不停金鐘站。
（ｃｗ）（ｚｚ）
13/06/2019 14:33
【移交逃犯】港鐵金鐘站已在下午２時１４分重開
《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵（０００６６）金鐘站已於２時１４分重開。金鐘站與列
車服務現恢復正常運作。
今早港鐵按警方要求，關閉金鐘站，荃灣線、港島線和南港島線列車均不停金鐘站。
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