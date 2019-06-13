【移交逃犯】港鐵金鐘站已在下午２時１４分重開

《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵（０００６６）金鐘站已於２時１４分重開。金鐘站與列

車服務現恢復正常運作。

今早港鐵按警方要求，關閉金鐘站，荃灣線、港島線和南港島線列車均不停金鐘站。

（ｃｗ）（ｚｚ）

