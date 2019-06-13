【移交逃犯】警務處處長盧偉聰將於下午５時就昨日行動見記者

《經濟通通訊社１３日專訊》警方宣布，警務處處長盧偉聰、副處長（行動）鄧炳強及警察

公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥將於今日下午５時召開記者會，內容涉及昨日

（１２日）在立法會綜合大樓一帶採取的行動。（ｃｗ）（ｚｚ）

