《經濟通通訊社１３日專訊》警方宣布，警務處處長盧偉聰、副處長（行動）鄧炳強及警察
公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥將於今日下午５時召開記者會，內容涉及昨日
（１２日）在立法會綜合大樓一帶採取的行動。（ｃｗ）（ｚｚ）
13/06/2019 14:35
【移交逃犯】警務處處長盧偉聰將於下午５時就昨日行動見記者
《經濟通通訊社１３日專訊》警方宣布，警務處處長盧偉聰、副處長（行動）鄧炳強及警察
公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥將於今日下午５時召開記者會，內容涉及昨日
（１２日）在立法會綜合大樓一帶採取的行動。（ｃｗ）（ｚｚ）
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