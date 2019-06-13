【移交逃犯】１５名泛民議員將步行至禮賓府，要求林鄭正面對話

《經濟通通訊社１３日專訊》１５名泛民議員表示將會步行至禮賓府，要求特首林鄭月娥回

應香港社會不穩定的情況。議會陣線毛孟靜表示，並非談判或商量，只是找林鄭月娥談話，並重

申一個訴求：要求撤回修訂《逃犯條例》。

公民黨郭榮鏗斥警方使用暴力殘害市民，要求林鄭月娥向警方馬上問責。（ｈｍ）（ｚｚ）

