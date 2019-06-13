【移交逃犯】陸委會發新聞稿提醒國人「暫避免前往」香港

《經濟通通訊社１３日專訊》昨（１２日）大批市民前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂，

其後演變成大型的警民衝突。警方在立法會及政總附近多次施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子

彈，多名示威者受傷送院。台灣陸委會發新聞稿表示，香港數萬民眾抗議《逃犯條例》示威活動

，遭到暴力打壓爆發嚴重流血衝突，預計後續示威活動將有可能再次發生，提醒國人倘近期計劃

前往香港，需注意個人安全，勿前往前列相關地點，並隨時留意交通資訊及事態發展，以免影響

行程及安全。（ｃｗ）（ｚｚ）

