《經濟通通訊社１３日專訊》城市大學學生會於下午２時２７分確認，一名城大學生於昨日
參與反對修訂《逃犯條例》示威後受傷到伊利沙伯醫院求醫，於求醫期間因向醫護人員表示曾到
佔領區，警方在醫院內以暴動罪名拘捕學生。城大學生會已派出律師支援。（ｆｗ）（ｚｚ）
13/06/2019 16:18
【移交逃犯】城大學生會確認一名示威學生於醫院內遭拘捕
《經濟通通訊社１３日專訊》城市大學學生會於下午２時２７分確認，一名城大學生於昨日
參與反對修訂《逃犯條例》示威後受傷到伊利沙伯醫院求醫，於求醫期間因向醫護人員表示曾到
佔領區，警方在醫院內以暴動罪名拘捕學生。城大學生會已派出律師支援。（ｆｗ）（ｚｚ）
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