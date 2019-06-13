【移交逃犯】城大學生會確認一名示威學生於醫院內遭拘捕

《經濟通通訊社１３日專訊》城市大學學生會於下午２時２７分確認，一名城大學生於昨日

參與反對修訂《逃犯條例》示威後受傷到伊利沙伯醫院求醫，於求醫期間因向醫護人員表示曾到

佔領區，警方在醫院內以暴動罪名拘捕學生。城大學生會已派出律師支援。（ｆｗ）（ｚｚ）

