《缸邊麗評－熊麗萍》大市欠佳財息難兼收，除淨前吼位沽貨套利

《缸邊麗評》恆指近日反彈然未能突破２８０００點，累積一定反彈幅度的手機、博彩、軟

件股即見明顯回吐。恆指調頭調整，短期港股仍反覆待變，觀望中美貿易談判是否有突破。另一

方面，商務部又再表示近期將公布不可靠實體清單；一旦正式公布，市場憂慮中美貿易戰升級，

因此，現水平仍應審慎，若恆指在失守２６６００水平，將要下試２６０００關。



＊除淨前風騷除淨後糟糕＊



由於市場仍不明朗，加上美國減息機會漸增，美國債息繼續偏軟，對高息股仍有支持。筆者

發現這一輪高息股在除淨前後的表現，基本上有一個共通點：股價在除淨前表現偏強，不少更出

現逆市上升；但除淨後股價明顯轉弱，甚或出現逆市向下。

其實，不論公司是派息或送股等，除淨當天均會因應派息金額而在股價上相應作調整；因此

，股東在除淨前買入╱沽出，或除淨後買入╱沽出，理論上是沒有分別的。但若在除淨當天，不

論是受大巿上升，抑或公司有利好消息而令股價上升，並高於除淨價，則除淨前入貨便可達致所

謂「財息兼收」。



＊淨後股價表現還看基本面＊



由於近期大市氣氛欠佳，在這一輪派息期，亦鮮有出現財息兼收情況，即使早前不斷有投資

者希望買入收息及收紅股的中華煤氣（００００３），股價在除淨後（已計算除淨因素）亦曾最

低下跌５％。

市場上確實有不少投資者或機構性投資者，他們都希望收取股息（現金）；因此，在除淨前

股價一般也較具支持，尤其是派特別股息的股份，投資者持貨待收息，變相是將部分投資套現，

這些套現資金可以再作投資或增持現金比重，這亦說明不少高息股股價在除淨前較有支持的原因

；但在除淨後股價表現，由於已缺少了一批希望收息的資金入貨，股價表現只能回歸公司基本面

，以及大巿的走勢了。



＊多隻熱門股將陸續除淨＊



除了中華煤氣之外，中國銀行（０３９８８）及農業銀行（０１２８８）在除淨後的表現亦

跑輸其他內銀股。其他內銀股及防守性較高的粵海投資（００２７０）、領展（００８２３），

以及另些業務較波動的高息股，包括馬鋼（００３２３）、鞍鋼（００３４７）及中聯重科

（０１１５７）亦將在未來一、兩周陸續除淨，宜留意股價在除淨後的轉弱的可能，若以中、短

線投資為目標，可考慮除淨前吼位沽貨套利。事實上，在現時市場氣氛之下，實難望財息兼收。

《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有中聯重科股份

