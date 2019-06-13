《股金豐采－涂國彬》避險貨幣調整後仍有支持

《股金豐采》中美貿易戰從５月開始成為市場關注的焦點，同時擔心對全球經濟增長。投資

者將目光聚焦在Ｇ２０峰會上中美兩國領導人的會談，目前市場對於能達成協議的預期相當低，

這個不確定因素將繼續影響各類資產走勢。故而眼下，投資者不可能放鬆警惕，即便是這幾日股

市有所反彈，避險資產回吐漲幅，但基本面沒有太大的改變。



＊日圓或再挑戰１０８＊



避險貨幣日圓在近期回穩。美元兌日圓從５月開始加速回落，在月初一度跌穿１０８支持，

從本周開始有所反彈，昨日（１２日）一度高見１０８﹒８，目前繼續在１０８至１１５的區間

震盪，但由於市場不確定性較大，日圓波幅料將擴大，隨時可能再度挑戰１０８一線，擴大漲幅

。



＊美聯儲行動還看經濟數據＊



此外，不少央行都先後下調了經濟增長預期，亦有不少開始轉變對利率政策的態度，減息行

動受到關注。澳洲、新西蘭等國邁出減息的第一步，而美聯儲減息的概率亦提高，尤其是疲弱的

非農數據和偏鴿的美聯儲官員言論推高了市場的預期。但美聯儲是否真的會在短期內減息還要等

待更多數據驗證，美匯指數從５月最後一個交易日開始回落，跌穿９７一線，測試上行趨勢支持

。目前暫時靠穩，２００日線有承接，ＣＰＩ數據要關注。

非美貨幣趁著美元回落做出反彈。歐元重返１﹒１２水平，升破５０和１００日線，但仍保

持弱勢，畢竟歐元區經濟下行壓力仍大，歐央行也表示將在必要時維持寬鬆政策。英鎊亦靠穩，

不但企穩１﹒２６水平，現在朝著１﹒２８上攻。雖然有鷹派料需提前加息，但政治風險下，料

不會貿然行動。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

