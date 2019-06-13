《投資心得－潘鐵珊》中國辦公室需求持續增長，領展上望１０２元

《投資心得》領展（００８２３）擁有多元化的物業組合，其零售商舖、停車場及辦公室物

業位置包括香港、北京、上海及廣州等地。截至去年九月三十日止，集團中期收益錄得

４９﹒３億元，按年微跌０﹒４％；而扣除與基金單位持有人交易前之年內溢利同比減少２４％

至９２﹒３億元。於香港的全年零售物業此部份的營業額維持穩定，物業組合租用率為

９５﹒５％，整體物業組合續租租金調整率為２２﹒５％。



＊旺角項目逾九成出租率，料可帶來重大貢獻＊



集團已走出香港，正於國內逐步建立成熟的物業組合，以減低於香港持有同類舊有資產所面

臨的風險。集團亦於近期在國內不斷添置新物業，例如收購北京通州區梨園鎮的物業以及深圳市

福田中心區的新怡景商業中心等。隨著國內金融機構對辦公室的需求不斷增加，加上來自跨國企

業的需求持續上升，將有力支持一線城市的辦公室市場的增長。

而在香港，位於旺角彌敦道７００號大樓零售部分名為「Ｔ﹒Ｏ﹒Ｐ﹒」，逾九成的零售空

間已順利租出。零售平台之上，約７３％大樓部分已出租或接近完成協議階段。預期此等項目的

續租租金調整率會續有好表現，能為集團的整體物業組合帶來重大貢獻。



＊持續精簡物業組合，增現金流投資中國市場＊



集團不斷持續檢討及精簡物業組合，相信透過出售在港物業增加其現金流，使集團能更好地

投資於國內穩定增長的辦公室市場，為投資者及基金持有人帶來持續回報。由於集團於香港的物

業組合大部分均位處新界，預期未來十年該區將會錄得更高的人口增長，長遠帶動消費和租金收

入。策略上，可考慮於９１元左右吸納，中線目標價１０２元，跌穿８７元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）

