【國務會議】李克強：推進通關便利化，與更多國家商簽自貿協定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李克強近日主持召開國務院常

務會議，部署加快建設社會信用體系構建相適應的市場監管新機制；決定進一步推進通關便利化

，持續優化口岸營商環境；要求更大力度對外開放，積極推進同更多國家商簽高標準自貿協定和

區域貿易協定。研究擴大跨境電子商務綜合試驗區。鼓勵企業完善國際營銷網絡，推動適應國際

市場需求的產品出口。積極增加進口。促進進出口平衡穩定健康發展。



＊強化口岸收費目錄清單管理，落實降費措施＊



會議指出，截至今年５月，進口和出口整體通關時間已提前實現比２０１７年壓縮一半的目

標，通關成本顯著降低。下一步，要按照推動更高水平對外開放的要求，一是繼續簡化一體化通

關流程，實施進口概要申報、完整申報「兩步申報」通關模式改革，大幅壓縮通關時間。年底前

做到國際貿易「單一窗口」對主要業務應用率達到１００％。

二是進一步簡化進出口環節監管證件，年底前對除安全保密等特殊情況外的監管證件，提前

一年全部實現網上申報、網上辦理。

三是各地要抓緊公布口岸經營服務企業操作時限標準，提高口岸作業效率。強化口岸收費目

錄清單管理，落實降費措施，兌現承諾，強化責任，並依法查處壟斷收費行為。



＊利用大數據等技術對失信行為及早處置＊



會議指出，以統一社會信用代碼為標識，依法依規建立權威、統一、可查詢的市場主體信用

記錄，並依法互通共享，打破部門壟斷和信息「孤島」。對能共享的信息不得要求市場主體重復

提供。推廣信用承諾制，對相關行政許可事項，申請人承諾符合審批條件並提交有關材料的，應

予即時辦理。

二要用好失信聯合懲戒這把「利劍」。規範認定並設立市場主體信用「黑名單」，強化跨行

業、跨領域、跨部門聯合懲戒，對失信主體要堅決依法依規懲治直至逐出市場。結合「雙隨機、

一公開」，大力推進信用分級分類監管，按市場主體信用情況確定合理的分類抽查比例和頻次。

三要推進「互聯網＋監管」，利用大數據等技術對失信行為早發現、早提醒、早處置，提高

監管及時性、精準性、有效性。維護信用信息安全，嚴格保護商業秘密和個人隱私，嚴肅查處違

規洩露、篡改或利用信用信息謀私等行為。

