【陸家嘴論壇】劉鶴出席陸家嘴論壇開幕，即將發表演講

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》第十一屆陸家嘴論壇今日在滬啓幕。本屆

論壇為期兩日，以「加快國際金融中心建設，推動經濟高質量發展」為主題，由銀保監主席郭樹

清與上海市市長應勇擔任共同輪值主席。

根據最新議程，國務院副總理劉鶴出席論壇並將發表主旨演講；人行行長易綱、中證監主席

易會滿也將發表主題演講。

應勇表示，本屆陸家嘴論壇將是一場思想深度交流，觀點充分碰撞的盛會。

