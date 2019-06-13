《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》第十一屆陸家嘴論壇今日在滬啓幕。本屆
論壇為期兩日，以「加快國際金融中心建設，推動經濟高質量發展」為主題，由銀保監主席郭樹
清與上海市市長應勇擔任共同輪值主席。
根據最新議程，國務院副總理劉鶴出席論壇並將發表主旨演講；人行行長易綱、中證監主席
易會滿也將發表主題演講。
應勇表示，本屆陸家嘴論壇將是一場思想深度交流，觀點充分碰撞的盛會。
13/06/2019 09:19
【陸家嘴論壇】劉鶴出席陸家嘴論壇開幕，即將發表演講
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》第十一屆陸家嘴論壇今日在滬啓幕。本屆
論壇為期兩日，以「加快國際金融中心建設，推動經濟高質量發展」為主題，由銀保監主席郭樹
清與上海市市長應勇擔任共同輪值主席。
根據最新議程，國務院副總理劉鶴出席論壇並將發表主旨演講；人行行長易綱、中證監主席
易會滿也將發表主題演講。
應勇表示，本屆陸家嘴論壇將是一場思想深度交流，觀點充分碰撞的盛會。
|中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
|國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】市民圍立會促撤修例變警民衝突 至少22人受傷送院
|生財有道12/06/2019
【高銀棄標】業界：棄標為個別事件 暫未見市道轉差及「走資潮」
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】爭議從未止 政府兩度修訂內容拒撤回 大律師公會3度發文反修例
|香港政情12/06/2019
一文睇晒《逃犯條例》修訂爭議前世今生
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰