【陸家嘴論壇】李強：上海自貿區新片區要進行金融外匯改革

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市委書記李強今日在第１１屆陸家嘴

論壇上表示，上海要打造更加開放的金融市場，落實金融領域的開放，包括建設一帶一路投融資

中心，人民幣基準價格形成中心和大宗商品交易中心。

同時，要塑造更具競爭力的金融資本，在自貿區新片區金融外匯改革，加快金融市場長期工

具創新和技術創新。

