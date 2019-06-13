《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市委書記李強今日在第１１屆陸家嘴
論壇上表示，上海要打造更加開放的金融市場，落實金融領域的開放，包括建設一帶一路投融資
中心，人民幣基準價格形成中心和大宗商品交易中心。
同時，要塑造更具競爭力的金融資本，在自貿區新片區金融外匯改革，加快金融市場長期工
具創新和技術創新。
13/06/2019 09:43
【陸家嘴論壇】李強：上海自貿區新片區要進行金融外匯改革
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市委書記李強今日在第１１屆陸家嘴
論壇上表示，上海要打造更加開放的金融市場，落實金融領域的開放，包括建設一帶一路投融資
中心，人民幣基準價格形成中心和大宗商品交易中心。
同時，要塑造更具競爭力的金融資本，在自貿區新片區金融外匯改革，加快金融市場長期工
具創新和技術創新。
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