《思前想後－郭思治》港股若穩守２６６７１，技術上應可再闖高位

《思前想後》大市經過五窮之後，６月暫似乎不太絕，因直到目前一刻止計，本月恆指是由

４日之低位２６６７１點急步升至１１日之高位２７８５７點，即形態已暫屬先低而後高，且月

內之波幅已有達１１８６點。單從技術上看，雖月內暫時之波幅不算太小，惟由於一個月之波幅

是不該同時出現於５個交易日之內，故只要恆指不再跌回２６６７１點，理論上在本月餘下之交

易日，技術上該有更高之指數在後頭。



＊技術上已可能出現回補月初上升裂口之勢＊



此次自６月４日低位２６６７１點開始之回升，暫該只屬急跌後之技術反彈而已，故任何再

冒高追之風險均需承擔高台反覆所帶來之風險。況且，恆指經過本周一（１０日）之急升後，走

勢上遺留下一個大型上升裂口，介乎２６９８４點至２７１５５點之間，闊１７１點，此上升裂

口出現於本月上旬最後一個交易日，情況確不太理想，因在本月餘下之交易日，只要大市再稍作

明顯反覆，技術上已可能出現回補之勢，故任何再冒高追入之短炒行動，似乎已不宜過急及過勇

。



＊大市成交金額仍較淡靜，升勢逐漸受規限＊



從技術上看，大市經過本周初之一輪急升後，由於恆指已相繼重越１０天、２０天及２５０

天線，故整個自４月１５日高位３０２８０點開始之調整，暫該已止步於６月４日之低位

２６６７１點，即在７周內，恆指共回調３６０９點。而自２６６７１點開始之回升，如能反彈

跌幅之三份一，則首個上望目標該為２７８７４點。若成交金額配合，大市或可望進一步反彈跌

幅之二份一，其時恆指之上望目標該上移至２８４７５點。即是說，此刻之上望目標將為１００

天線。當然，大市暫只屬急跌後之正常反彈而已，暫該未屬中期反彈或中期升浪，原因乃成交金

額仍較淡靜，技術上欠缺一股欲上衝之熾烈感，經驗告訴我們，欠缺動力支持之升市，升勢多會

漸受規限。



＊中美貿易糾紛仍未解決，反彈力略顯不足＊



惟大市雖連翻呈技術上之突破，但有一點需留意，目前市內確未有任何較正面之消息，只是

大市技術上已處初步超賣中，故只要主要藍籌有回補買盤支持，市勢已可作較明顯之反彈，正是

由於只屬技術上之反彈市，故一旦回吐沽壓再現，大市已可出現明顯回調，更可能伺機回補本周

一所遺留下之上升裂口，故任何冒高追入之短炒行動均不宜過勇，況且，目前仍只是６月中旬之

初，往後存在之變數仍大，畢竟目前是傳統之六絕。

目前市場頗關注在Ｇ２０鋒會期間，中美兩國之領導人會否就中美貿易糾紛再展開會議，從

近日新聞所見，美國總統特朗普似有點急，故不斷發布欲與中國領導人在Ｇ２０鋒會面議之言論

，只是語調略帶威脅性。或者，美國能放下過份之要求，該有利事件可漸獲解決，惟特朗普善於

變面，朝令夕改，故相關問題，似不易解決，引伸下去，如對中美貿易糾紛存在快將解決之想法

，確實不太適宜，因此，港股即使能稍作反彈，亦只屬急步後抽市而已。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

