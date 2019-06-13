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即市新聞

13/06/2019 09:05

《思前想後－郭思治》港股若穩守２６６７１，技術上應可再闖高位

　　《思前想後》大市經過五窮之後，６月暫似乎不太絕，因直到目前一刻止計，本月恆指是由
４日之低位２６６７１點急步升至１１日之高位２７８５７點，即形態已暫屬先低而後高，且月
內之波幅已有達１１８６點。單從技術上看，雖月內暫時之波幅不算太小，惟由於一個月之波幅
是不該同時出現於５個交易日之內，故只要恆指不再跌回２６６７１點，理論上在本月餘下之交
易日，技術上該有更高之指數在後頭。

＊技術上已可能出現回補月初上升裂口之勢＊

　　此次自６月４日低位２６６７１點開始之回升，暫該只屬急跌後之技術反彈而已，故任何再
冒高追之風險均需承擔高台反覆所帶來之風險。況且，恆指經過本周一（１０日）之急升後，走
勢上遺留下一個大型上升裂口，介乎２６９８４點至２７１５５點之間，闊１７１點，此上升裂
口出現於本月上旬最後一個交易日，情況確不太理想，因在本月餘下之交易日，只要大市再稍作
明顯反覆，技術上已可能出現回補之勢，故任何再冒高追入之短炒行動，似乎已不宜過急及過勇


＊大市成交金額仍較淡靜，升勢逐漸受規限＊

　　從技術上看，大市經過本周初之一輪急升後，由於恆指已相繼重越１０天、２０天及２５０
天線，故整個自４月１５日高位３０２８０點開始之調整，暫該已止步於６月４日之低位
２６６７１點，即在７周內，恆指共回調３６０９點。而自２６６７１點開始之回升，如能反彈
跌幅之三份一，則首個上望目標該為２７８７４點。若成交金額配合，大市或可望進一步反彈跌
幅之二份一，其時恆指之上望目標該上移至２８４７５點。即是說，此刻之上望目標將為１００
天線。當然，大市暫只屬急跌後之正常反彈而已，暫該未屬中期反彈或中期升浪，原因乃成交金
額仍較淡靜，技術上欠缺一股欲上衝之熾烈感，經驗告訴我們，欠缺動力支持之升市，升勢多會
漸受規限。

＊中美貿易糾紛仍未解決，反彈力略顯不足＊

　　惟大市雖連翻呈技術上之突破，但有一點需留意，目前市內確未有任何較正面之消息，只是
大市技術上已處初步超賣中，故只要主要藍籌有回補買盤支持，市勢已可作較明顯之反彈，正是
由於只屬技術上之反彈市，故一旦回吐沽壓再現，大市已可出現明顯回調，更可能伺機回補本周
一所遺留下之上升裂口，故任何冒高追入之短炒行動均不宜過勇，況且，目前仍只是６月中旬之
初，往後存在之變數仍大，畢竟目前是傳統之六絕。
　　目前市場頗關注在Ｇ２０鋒會期間，中美兩國之領導人會否就中美貿易糾紛再展開會議，從
近日新聞所見，美國總統特朗普似有點急，故不斷發布欲與中國領導人在Ｇ２０鋒會面議之言論
，只是語調略帶威脅性。或者，美國能放下過份之要求，該有利事件可漸獲解決，惟特朗普善於
變面，朝令夕改，故相關問題，似不易解決，引伸下去，如對中美貿易糾紛存在快將解決之想法
，確實不太適宜，因此，港股即使能稍作反彈，亦只屬急步後抽市而已。
《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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