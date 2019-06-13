【數據解讀】國泰君安：５月Ｍ２符預期，料今年流動性中性偏鬆

《經濟通通訊社１３日專訊》國泰君安發表報告指，５月Ｍ２同比增速符合預期，整體上，

Ｍ２同比增速與４月份相比維持穩定，體現人民銀行貨幣政策鬆緊適度的要求。在流動性環境預

期中性偏鬆的背景下，預計２０１９年Ｍ２同比增速將達８﹒６％左右。

人民銀行５月分別開展２５６億元人民幣的常備借貸便利、２０００億元人民幣的中期借貸

便利。２０１９年５月ＣＰＩ達２﹒７％。人行決定從５月１５日開始，對聚焦當地、服務縣域

的中小銀行，實行較低的優惠存款準備金率。在《２０１９年第一季度中國貨幣政策執行報告》

中，中國人民銀行提出了穩健的貨幣政策要鬆緊適度根據經濟增長和物價走勢的變化，及時進行

預調微調以及保持流動性合理充裕和市場利率合理穩定。在美聯儲加息暫停的背景下，為了穩定

經濟增長、支持小微企業和民營企業融資、控制經濟風險，報告預計２０１９年餘下時間中國人

民銀行將會維持穩健的貨幣政策，並且中國的流動性將中性偏鬆。

行業方面，預計中資銀行２０１９年預期穩健的盈利增速以及資產質量將推升其估值。報告

維持銀行業「跑贏大市」投資評級；首選股為匯豐控股（００００５），對公司的投資評級以及

目標價分別為「收集」與７９﹒６８港元。



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