【科創板】科創板在陸家嘴論壇舉行開板儀式，資本市場迎新板

《經濟通通訊社１３日專訊》萬眾矚目的上海證券交易所科創板，今日「出其不意」宣布正

式開板，並在上海陸家嘴論壇上舉行開板儀式。

《新華社》指，短短２００多天，從去年１１月初的宣告到改革方案逐步清晰再到正式開板

，中國資本市場迎來了一個全新板塊。歷史性時刻背後蘊含著改革者的魄力與努力，飽含著市場

各方的盼望與期待，更折射著資本市場在中國經濟轉型過程中重任在肩。

「試驗田」或許免不了遇到「風風雨雨」，市場各方需理智包容、共同建設，讓科創板改革

行穩致遠。（ｃａ）

