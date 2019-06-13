《經濟通通訊社１３日專訊》中美貿易戰膠着，有美媒評論稱，美國對華採取單邊關稅手段
，不會取得想要的目標；人民大學副校長吳曉求１３日表示，中美貿易戰至今，可以看到本屆美
國政府是沒有底線的，中國應該做好最充分的準備。除了深化改革、擴大開放外，最重要的是保
護企業，要給企業充分的預期和積極性，尊重企業家的創新精神，同時要建立豐富的、多樣化的
政策工具箱，應對各種不測。（ｃａ）
13/06/2019 10:44
【貿易開戰】吳曉求：應對中美貿易戰，最重要的是保護企業
《經濟通通訊社１３日專訊》中美貿易戰膠着，有美媒評論稱，美國對華採取單邊關稅手段
，不會取得想要的目標；人民大學副校長吳曉求１３日表示，中美貿易戰至今，可以看到本屆美
國政府是沒有底線的，中國應該做好最充分的準備。除了深化改革、擴大開放外，最重要的是保
護企業，要給企業充分的預期和積極性，尊重企業家的創新精神，同時要建立豐富的、多樣化的
政策工具箱，應對各種不測。（ｃａ）
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