《經濟通通訊社１３日專訊》上交所定於６月２１日上午９時召開第８次科創板上市委審議
會議，審議中國通號（０３９６９）、虹軟科技科創板上市申請。
資料顯示，虹軟科技股份有限公司致力於視覺人工智慧技術的研發和應用，在全球範圍內為
智能手機、智能汽車、物聯網（ＩｏＴ）等智能設備提供一站式視覺人工智慧解決方案。
中國鐵路通信信號股份有限公司已在香港主板上市，其專注於軌道交通控制系統技術的研究
與探索，致力於為國家軌道交通運營提供安全與高效的核心支撐，是一家軌道交通控制系統解決
方案提供商。（ｃａ）
13/06/2019 11:11
【科創板】上交所將審議虹軟科技、中國通號的科創板首發申請
《經濟通通訊社１３日專訊》上交所定於６月２１日上午９時召開第８次科創板上市委審議
會議，審議中國通號（０３９６９）、虹軟科技科創板上市申請。
資料顯示，虹軟科技股份有限公司致力於視覺人工智慧技術的研發和應用，在全球範圍內為
智能手機、智能汽車、物聯網（ＩｏＴ）等智能設備提供一站式視覺人工智慧解決方案。
中國鐵路通信信號股份有限公司已在香港主板上市，其專注於軌道交通控制系統技術的研究
與探索，致力於為國家軌道交通運營提供安全與高效的核心支撐，是一家軌道交通控制系統解決
方案提供商。（ｃａ）
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