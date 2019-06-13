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即市新聞

13/06/2019 11:41

【聚焦人幣】瑞銀：人民幣「７算」未必是最後防線，有望回穩

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中美貿易摩擦加劇以來，人民幣匯率大幅貶值，外界預期人民
幣兌美元匯率可能「破７」。瑞銀財富管理發布最新評論指出，人民幣匯率近年來第三次升向７
﹒０關卡，此前曾分別於２０１６年底和２０１８年底兩度逼近７；由於美元兌人民幣匯率受到
管理，７﹒０被視為具有指標性意義的重要心理關卡，人民幣「破７」很可能會拖累市場情緒，
預期７﹒０未必是最後防線。
　　瑞銀財富管理亞太區外匯及經濟主管Ｄｏｍｉｎｉｃ　Ｓｃｈｎｉｄｅｒ和瑞銀財富管理亞
太區外匯分析師陳得能預期，美元兌人民幣走勢不至於失速，未來６至１２個月預估將回穩在６
﹒７－６﹒８。原因有三；首先，中美貿易協議將給美元兌人民幣匯率帶來下行壓力。其次，中
國的國際收支平衡改善有助於支持人民幣。第三，瑞銀預估美元在２０１９年下半年將全面走軟

　　瑞銀認為，如果美聯儲降息以應對增長憂慮，美元全面走軟將為中國央行提供更多管理匯率
的空間。人民幣很可能會從近期的疲態中回暖。預估美元兌人民幣在未來６至１２個月內將徘徊
於６﹒７－６﹒８附近，為管理短期匯率風險，重申在未來三個月內避險對沖人民幣多頭頭寸。
　　瑞銀表示，盡管人民幣走勢主要取決於中美貿易緊張局勢和中國經濟增長放緩，但中國人民
銀行應該不會對７﹒０另眼相待。否則，人行貨幣政策的靈活性會嚴重受限，效果也將適得其反
。故推估政策制定者不會死守這一心理關卡。（ｃａ）

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