【聚焦人幣】瑞銀：人民幣「７算」未必是最後防線，有望回穩

《經濟通通訊社１３日專訊》中美貿易摩擦加劇以來，人民幣匯率大幅貶值，外界預期人民

幣兌美元匯率可能「破７」。瑞銀財富管理發布最新評論指出，人民幣匯率近年來第三次升向７

﹒０關卡，此前曾分別於２０１６年底和２０１８年底兩度逼近７；由於美元兌人民幣匯率受到

管理，７﹒０被視為具有指標性意義的重要心理關卡，人民幣「破７」很可能會拖累市場情緒，

預期７﹒０未必是最後防線。

瑞銀財富管理亞太區外匯及經濟主管Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｓｃｈｎｉｄｅｒ和瑞銀財富管理亞

太區外匯分析師陳得能預期，美元兌人民幣走勢不至於失速，未來６至１２個月預估將回穩在６

﹒７－６﹒８。原因有三；首先，中美貿易協議將給美元兌人民幣匯率帶來下行壓力。其次，中

國的國際收支平衡改善有助於支持人民幣。第三，瑞銀預估美元在２０１９年下半年將全面走軟

。

瑞銀認為，如果美聯儲降息以應對增長憂慮，美元全面走軟將為中國央行提供更多管理匯率

的空間。人民幣很可能會從近期的疲態中回暖。預估美元兌人民幣在未來６至１２個月內將徘徊

於６﹒７－６﹒８附近，為管理短期匯率風險，重申在未來三個月內避險對沖人民幣多頭頭寸。

瑞銀表示，盡管人民幣走勢主要取決於中美貿易緊張局勢和中國經濟增長放緩，但中國人民

銀行應該不會對７﹒０另眼相待。否則，人行貨幣政策的靈活性會嚴重受限，效果也將適得其反

。故推估政策制定者不會死守這一心理關卡。（ｃａ）

