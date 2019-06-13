《經濟通通訊社１３日專訊》銀保監主席郭樹清今日在第十一屆陸家嘴論壇上表示，金融系
統正在貫徹落實新發展理念，大力推進供給側結構性改革。在此過程中，有幾點需要特別強調：
一是必須繼續牢固樹立以客戶為中心的經營理念；二是應當著力發展更多專業化、個性化金融機
構；三是融資市場體系要更好地適應企業的生命周期。
他指出，要大力發展資本市場，徹底改變直接融資、間接融資「一條腿長一條腿短」的不平
衡格局。（ｗｌ）
13/06/2019 10:42
【陸家嘴論壇】郭樹清：著力發展更多專業化、個性化金融機構
《經濟通通訊社１３日專訊》銀保監主席郭樹清今日在第十一屆陸家嘴論壇上表示，金融系
統正在貫徹落實新發展理念，大力推進供給側結構性改革。在此過程中，有幾點需要特別強調：
一是必須繼續牢固樹立以客戶為中心的經營理念；二是應當著力發展更多專業化、個性化金融機
構；三是融資市場體系要更好地適應企業的生命周期。
他指出，要大力發展資本市場，徹底改變直接融資、間接融資「一條腿長一條腿短」的不平
衡格局。（ｗｌ）
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