【陸家嘴論壇】郭樹清：著力發展更多專業化、個性化金融機構

《經濟通通訊社１３日專訊》銀保監主席郭樹清今日在第十一屆陸家嘴論壇上表示，金融系

統正在貫徹落實新發展理念，大力推進供給側結構性改革。在此過程中，有幾點需要特別強調：

一是必須繼續牢固樹立以客戶為中心的經營理念；二是應當著力發展更多專業化、個性化金融機

構；三是融資市場體系要更好地適應企業的生命周期。

他指出，要大力發展資本市場，徹底改變直接融資、間接融資「一條腿長一條腿短」的不平

衡格局。（ｗｌ）

