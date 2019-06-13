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即市新聞

13/06/2019 12:00

【京城近觀】５Ｇ能給我們帶來甚麼？

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國首批５Ｇ商用牌照終於在６月６日發
布，中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電４家公司獲得牌照，宣告著中國正式進入５Ｇ商
用時代。
　　整個行業都在為５Ｇ振奮，從大一點來說，５Ｇ能夠影響中美貿易關係，甚至能夠影響世界
發展。小一點說，５Ｇ無疑對行業影響深遠。但是，對於５Ｇ，大部分常見官方和學者的文章都
晦澀難懂。５Ｇ作為網絡基礎設施，最終還是要面對消費者。對於一般用戶來說，日常對網絡的
需求主要是看視頻、玩游戲、刷新聞，如今４Ｇ網速已經可以滿足，５Ｇ對普通人來說到底有甚
麼用呢？
　　５Ｇ即是第５代移動通訊技術，主要特點是波長為毫米級，超寬帶、超高速。讓我們來回顧
一下通信發展史。１Ｇ實現了模擬語音通信，大哥大沒有屏幕，只能打電話；２Ｇ實現了語音通
信數字化，功能機有小屏幕可以發短信；３Ｇ實現了語音以外圖片等的多媒體通信；屏幕變大可
以看圖片；４Ｇ實現了局域高速上網，大屏智能手機可以看短視頻。可以說，１Ｇ至４Ｇ都是著
眼人與人之間更方便快捷的通信，那５Ｇ可以做甚？呢？５Ｇ將實現隨時隨地、萬物互聯，怎麼
說？將來５Ｇ支持的設備遠不止是智能手機，還支持智能家庭裝備，智能交通，醫療設備等，將
推動物聯網從人人相連向萬物相連，快速邁進。

＊手機價格不應成為「門檻」＊

　　理想很美好，但現實還是骨感。說點現實的，要不要換部５Ｇ手機呢？看一看價格，目前已
經公布的５Ｇ手機均售價不菲，齊齊刷破萬元大關，華為Ｍａｔｅ２０Ｘ５Ｇ版定價１２８００
元（人民幣．下同），小米ＭＩＸ３５Ｇ定價１１８００元，最便宜的中興天機
Ａｘｏｎ１０Ｐｒｏ５Ｇ和努比亞ｍｉｎｉ５Ｇ也要１０８００元，賣一個腎還不一定能買得上
，還沒有說到資費問題，非土豪還是走遠一點。為了與美國競爭，中國宣布邁入５Ｇ商用時代
，比之前計劃整整提前了一年。５Ｇ能否在今年普及？包括華為、ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏ，小米等
手機廠商不約而同的表示，作為全球首批商用５Ｇ手機廠商之一，他們將繼續參與到５Ｇ的發展
與創新中。
　　有專家指出，明年年中就會出現很多３０００元到５０００元價位的５Ｇ手機，之後價格還
會繼續走低，甚至會出現２０００元左右的５Ｇ手機。在５Ｇ時代，手機價格不應成為「門檻」


＊５Ｇ給個人的是受益於流量紅利的應用場景＊

　　但普通大眾如我對於５Ｇ的認知只有「更快更爽」。在５Ｇ商用牌照發放之前，運營商在北
京搭建了一些測速網絡，擁有５Ｇ手機的人，可以率先試用５Ｇ高速網絡。北京郵電大學的何同
學在５Ｇ商用牌照發放那天，在網上發布了自己測試學校５Ｇ網絡的視頻，視頻推出後即爆紅。
通過幾年前人們對４Ｇ的展望與如今４Ｇ帶來的實際變化的對比，以及如今人們對５Ｇ的展望和
對未來的思考：５Ｇ到底有甚麼用？
　　在視頻中，何同學提到，２０１２年的人們對４Ｇ除了期待，更多的感受是：不知道未來會
發生甚麼？不明白４Ｇ有甚麼用，又費流量又貴，完全沒有必要。４Ｇ其實就是一個雞肋。如今
各種平台的興起，都是當年的我們萬萬沒有想到的。「當時大家可能預測到４Ｇ可以看高清視頻
，手機看電影，多方便，但卻沒有想到抖音視頻的徹底爆發。當時大家都能預測到４Ｇ下的視頻
直播會應用在新聞領域，但卻沒想到催生出全民視頻直播時代。」
　　４Ｇ的機會不在於運營商的投資，而在於網絡建起來之後，那些受益於流量紅利的應用場景
。有了４Ｇ，才有「流量明星」這個詞語的出現，才有了手機應用幾乎幹掉電腦，阿里才能打造
出全新的移動互聯網帝國，才有了今日頭條、美團、滴滴的興起，才有了電子支付行業繁花盛放
的景象。如今５Ｇ來了，除了速度以外，５Ｇ到底會給人帶來甚麼，實在讓人非常期待。

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