【京城近觀】５Ｇ能給我們帶來甚麼？

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國首批５Ｇ商用牌照終於在６月６日發

布，中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電４家公司獲得牌照，宣告著中國正式進入５Ｇ商

用時代。

整個行業都在為５Ｇ振奮，從大一點來說，５Ｇ能夠影響中美貿易關係，甚至能夠影響世界

發展。小一點說，５Ｇ無疑對行業影響深遠。但是，對於５Ｇ，大部分常見官方和學者的文章都

晦澀難懂。５Ｇ作為網絡基礎設施，最終還是要面對消費者。對於一般用戶來說，日常對網絡的

需求主要是看視頻、玩游戲、刷新聞，如今４Ｇ網速已經可以滿足，５Ｇ對普通人來說到底有甚

麼用呢？

５Ｇ即是第５代移動通訊技術，主要特點是波長為毫米級，超寬帶、超高速。讓我們來回顧

一下通信發展史。１Ｇ實現了模擬語音通信，大哥大沒有屏幕，只能打電話；２Ｇ實現了語音通

信數字化，功能機有小屏幕可以發短信；３Ｇ實現了語音以外圖片等的多媒體通信；屏幕變大可

以看圖片；４Ｇ實現了局域高速上網，大屏智能手機可以看短視頻。可以說，１Ｇ至４Ｇ都是著

眼人與人之間更方便快捷的通信，那５Ｇ可以做甚？呢？５Ｇ將實現隨時隨地、萬物互聯，怎麼

說？將來５Ｇ支持的設備遠不止是智能手機，還支持智能家庭裝備，智能交通，醫療設備等，將

推動物聯網從人人相連向萬物相連，快速邁進。



＊手機價格不應成為「門檻」＊



理想很美好，但現實還是骨感。說點現實的，要不要換部５Ｇ手機呢？看一看價格，目前已

經公布的５Ｇ手機均售價不菲，齊齊刷破萬元大關，華為Ｍａｔｅ２０Ｘ５Ｇ版定價１２８００

元（人民幣．下同），小米ＭＩＸ３５Ｇ定價１１８００元，最便宜的中興天機

Ａｘｏｎ１０Ｐｒｏ５Ｇ和努比亞ｍｉｎｉ５Ｇ也要１０８００元，賣一個腎還不一定能買得上

，還沒有說到資費問題，非土豪還是走遠一點。為了與美國競爭，中國宣布邁入５Ｇ商用時代

，比之前計劃整整提前了一年。５Ｇ能否在今年普及？包括華為、ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏ，小米等

手機廠商不約而同的表示，作為全球首批商用５Ｇ手機廠商之一，他們將繼續參與到５Ｇ的發展

與創新中。

有專家指出，明年年中就會出現很多３０００元到５０００元價位的５Ｇ手機，之後價格還

會繼續走低，甚至會出現２０００元左右的５Ｇ手機。在５Ｇ時代，手機價格不應成為「門檻」

。



＊５Ｇ給個人的是受益於流量紅利的應用場景＊



但普通大眾如我對於５Ｇ的認知只有「更快更爽」。在５Ｇ商用牌照發放之前，運營商在北

京搭建了一些測速網絡，擁有５Ｇ手機的人，可以率先試用５Ｇ高速網絡。北京郵電大學的何同

學在５Ｇ商用牌照發放那天，在網上發布了自己測試學校５Ｇ網絡的視頻，視頻推出後即爆紅。

通過幾年前人們對４Ｇ的展望與如今４Ｇ帶來的實際變化的對比，以及如今人們對５Ｇ的展望和

對未來的思考：５Ｇ到底有甚麼用？

在視頻中，何同學提到，２０１２年的人們對４Ｇ除了期待，更多的感受是：不知道未來會

發生甚麼？不明白４Ｇ有甚麼用，又費流量又貴，完全沒有必要。４Ｇ其實就是一個雞肋。如今

各種平台的興起，都是當年的我們萬萬沒有想到的。「當時大家可能預測到４Ｇ可以看高清視頻

，手機看電影，多方便，但卻沒有想到抖音視頻的徹底爆發。當時大家都能預測到４Ｇ下的視頻

直播會應用在新聞領域，但卻沒想到催生出全民視頻直播時代。」

４Ｇ的機會不在於運營商的投資，而在於網絡建起來之後，那些受益於流量紅利的應用場景

。有了４Ｇ，才有「流量明星」這個詞語的出現，才有了手機應用幾乎幹掉電腦，阿里才能打造

出全新的移動互聯網帝國，才有了今日頭條、美團、滴滴的興起，才有了電子支付行業繁花盛放

的景象。如今５Ｇ來了，除了速度以外，５Ｇ到底會給人帶來甚麼，實在讓人非常期待。

