《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
２８天期逆回購操作。
公開市場今日只有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元，結束連續六個交易日
淨回籠。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
13/06/2019 09:22
【人行放水】消息稱人行今進行１０００億２８天期逆回購
《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
２８天期逆回購操作。
公開市場今日只有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元，結束連續六個交易日
淨回籠。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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