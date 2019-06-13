【華為動向】華為參與供應韓國５Ｇ設備，韓５Ｇ用戶數量已破百萬

《經濟通通訊社１３日專訊》韓國政府稱韓國５Ｇ用戶數量已破百萬，用時６９天，超過２

０１１年時韓國４Ｇ普及速度。目前韓國僅在有限的地區推出５Ｇ服務，主要有三家運營商參與

。用戶數量的快速增長得益於基礎設施的快速鋪開。

華為是ＬＧ Ｕｐｌｕｓ的５Ｇ基站設備供應方。ＫＴ和ＳＫ Ｔｅｌｅｃｏｍ表態目前沒

有使用華為５Ｇ設備，但與華為合作的窗口一直敞開。（ｃａ）

