【滬倫通】倫交所ＣＥＯ：滬倫通監管框架已做好，很快要啟動

《經濟通通訊社１３日專訊》倫敦交易所首席執行官Ｄａｖｉｄ ＳＣＨＷＩＭＭＥＲ在今

日舉行的第十一屆陸家嘴論壇上表示，滬倫通合作項目，體現了中英雙方監管部門的合作關係，

目前監管框架已經做好，跨境規則也已經確認，有一個發行商已經做好準備開展行動，很快就要

啟動了。他還指，滬倫通讓中國投資者獲得國際投資的機會，期待滬倫通成為一個創新的、有價

值的平台。（ｗｌ）

