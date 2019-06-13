【華為風波】中國駐英大使警告：若英國封殺華為，將損及兩國關係

《經濟通通訊社１３日專訊》中國駐英國大使劉曉明接受英國廣播公司（ＢＢＣ）採訪時表

示，如果不讓華為參與開發英國５Ｇ網絡，將損害中英兩國的貿易和投資關係。

由英國首相文翠珊擔任主席的英國國家安全委員會４月曾開會討論華為問題，決定禁止華為

參與英國５Ｇ網絡所有核心部分建設，對非核心部分的參與亦將設限。消息人士稱，英國內閣資

深大臣們本應在最近幾周就此作出最終決定，惟文翠珊辭職一事阻礙了這一進程。（ｗｌ）

