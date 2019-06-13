【移交逃犯】外交部：中央譴責暴力行為，支持特區政府依法處置

《經濟通通訊社１３日專訊》在北京，外交部發言人耿爽主持例行記者會時回應香港反修訂

逃犯條例示威。他表示中央政府強烈譴責各類暴力行為，支持香港特區政府依法予以處置。

耿爽又說，香港特區的行政長官以及有關的負責官員，已經就最新的事態發表談話，指出香

港金鐘一帶發生的情況不是和平集會，而是公然地、有組織地發動暴動。他認為任何損害香港繁

榮穩定的行為，都是香港主流民意所反對的。任何文明法治的社會都不會容忍破壞和平安寧，罔

顧法紀的違法行為。（ｃａ）（ｚｚ）

