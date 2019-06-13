【科創板】納斯達克：歡迎競爭並期待上交所科創板成功

《經濟通通訊社１３日專訊》被譽為「中國版納斯達克」的科創板１３日正式開板。納斯達

克全球資本市場主管兼亞太區主席麥柯奕（Ｂｏｂ ＭｃＣｏｏｎｅｙ）近日在接受內地媒體專

訪時表示，納斯達克對此抱持謙遜的態度。納斯達克歡迎競爭，並期待上交所科創板的成功能使

上市企業和投資者成為最大受益者。（ｃａ）

