【ＦＯＣＵＳ】港元突「洛陽紙貴」，大鱷警告政治「將軍」

【ＦＯＣＵＳ】「政治市」續震散港股，周四（１３日）早市險守２７０００關，但港元卻

成為另類贏家。繼過去３個交易日兌美元狂飆０﹒３％，錄７個月最勁後，今早再一度升穿

７﹒８２，高見７﹒８１７８。

港元突然「洛陽紙貴」，固然與半年結、企業派息高峰期，以及即將到來的新股潮有關；但

亦顯示銀行暗地為走資「買保險」而預留資金，有中資行港元定存年息甚至達５厘之高。早前唱

空港匯的「沽空王」Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ趁機再指，現時的政治動盪基本上將令香港的財經困局

置於「將軍（象棋術語）」境地。



＊市場或暗地為走資「買保險」＊



一直是空頭寵兒的港元走勢近日逆轉，最直接原因當屬港美息差現罕有倒掛，並因套息盤拆

倉而愈升愈有。

銀行公會最新公布，一個月銀行間同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）四連升錄２﹒６２９６４％，續

刷新１１年新高紀錄，與同期Ｌｉｂｏｒ（倫敦美元同業拆息）倒掛達２１點子。有業界人士預

期，到月底時，其恐續升至２﹒５厘至３厘的水平。反映長息走勢的一年期Ｈｉｂｏｒ，與美息

亦倒掛７點子。

而受短期流動性將續趨緊預期影響，港元一年期利率互換（ＩＲＳ）與五年期利率互換曲線

陷入１９９９年１月以來最深度倒掛情形。自上月底由獅子行開啟的銀行「搶存戰」大有愈鬥愈

酣之勢，加上高銀（００５３０）宣布以「近期發生的社會矛盾和經濟不穩定」或影響市場為由

撻訂棄購啟德地塊，市場暗地為走資「買保險」而預留資金並不出奇。



＊港府需防後續連鎖反應黑天鵝＊



不久前與金管局隔空口水戰的對沖基金Ｈａｙｍａｎ Ｃａｐｉｔａｌ創始人

Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ最新稱，香港的政治動盪正值香港坐於史上最大的「金融定時炸彈」之上；

此與特首行政長官林鄭月娥周三（１２日）指，「時間不是我們選擇，而中美貿易談判磋商到了

哪個階段發生甚麼事，亦不是我可以預見。我只能說在這相對巧合時間，出現了這些事是複雜化

了」似有相似。

Ｂａｓｓ續指，如果《逃犯條例》修例通過，香港作為國際金融中心的地位將處於危險之中

，包括貿易地位受到質疑、美英企業高層遷往新加坡等別處。

大鱷語不驚人死不休，然而，面對全球最難負擔的樓價、連跌６個月的出口、持續疲弱的零

售業銷售，港府若要配合中央「打好防範金融風險攻堅戰」，還須警惕可能的「黑天鵝」事件及

做好應對預案；切勿只見「快速通過修例」的雨點，而忽視後續連鎖反應的狂潮。

（經濟通通訊社 俞瑾）

