《法證攻防－麥穎儀》恒指重挫近５００點，失守牛熊線

《法證攻防》中美貿易關係反覆，市場避險情緒升溫。美國三大股指周二（１１日）晚牛皮

整固。亞太股指周三（１２日）普遍承壓，而港股亦或因地緣政治因素影響，全日愈跌愈多，周

三回落５００點，重返Ｗ技術形態頸線約２７３００點附近位置，報２７３０８點，大市成交金

額亦跌至不足８００億元，僅報７７０億元，恆指波幅指數再次從１６低位回升至１８附近。港

股通資金連續兩日大手流入，周三流入金額增加至近３８億元。

騰訊（００７００）周三宣布集團將對視頻業務持續加大投入，且透露騰訊視頻海外版

ａｐｐ在東南亞國家的登陸計劃。不過消息未有提振股價，今日隨大市下跌２﹒１％，收報

３３７﹒４元。技術面上，股價已經連續三天站上２００天線，不過２５０天線得而復失，成交

額不足６０億，顯示多空博弈仍然膠著。看好後市的投資者或可留意騰訊認購１９６４９，行使

價３４６元，２０１９年１２月３日到期，實際槓桿６﹒３倍，引伸波幅３２﹒４９％。

建行（００９３９）早盤沽空活躍，內地經濟持續疲軟且貿易形勢僵持，令市場降準降息預

期升溫，或對內地銀行收入有負面影響，建行周三股價終結三連陽，收報６﹒３１元，下跌

１﹒２５％，逼近廿天線，且全日成交額不足３０億。看淡後市的投資者可以趁高留意建行認沽

１７９９６，行使價５﹒４５元，２０１９年８月２日到期，實際槓桿１９﹒８倍，引伸波幅

２５﹒２２％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 麥穎儀》

