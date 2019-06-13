  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2019 08:45

《法證攻防－麥穎儀》恒指重挫近５００點，失守牛熊線

　　《法證攻防》中美貿易關係反覆，市場避險情緒升溫。美國三大股指周二（１１日）晚牛皮
整固。亞太股指周三（１２日）普遍承壓，而港股亦或因地緣政治因素影響，全日愈跌愈多，周
三回落５００點，重返Ｗ技術形態頸線約２７３００點附近位置，報２７３０８點，大市成交金
額亦跌至不足８００億元，僅報７７０億元，恆指波幅指數再次從１６低位回升至１８附近。港
股通資金連續兩日大手流入，周三流入金額增加至近３８億元。
　　騰訊（００７００）周三宣布集團將對視頻業務持續加大投入，且透露騰訊視頻海外版
ａｐｐ在東南亞國家的登陸計劃。不過消息未有提振股價，今日隨大市下跌２﹒１％，收報
３３７﹒４元。技術面上，股價已經連續三天站上２００天線，不過２５０天線得而復失，成交
額不足６０億，顯示多空博弈仍然膠著。看好後市的投資者或可留意騰訊認購１９６４９，行使
價３４６元，２０１９年１２月３日到期，實際槓桿６﹒３倍，引伸波幅３２﹒４９％。
　　建行（００９３９）早盤沽空活躍，內地經濟持續疲軟且貿易形勢僵持，令市場降準降息預
期升溫，或對內地銀行收入有負面影響，建行周三股價終結三連陽，收報６﹒３１元，下跌
１﹒２５％，逼近廿天線，且全日成交額不足３０億。看淡後市的投資者可以趁高留意建行認沽
１７９９６，行使價５﹒４５元，２０１９年８月２日到期，實際槓桿１９﹒８倍，引伸波幅
２５﹒２２％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　麥穎儀》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
香港政情12/06/2019
【移交逃犯】市民圍立會促撤修例變警民衝突 至少22人受傷送院
生財有道12/06/2019
【高銀棄標】業界：棄標為個別事件 暫未見市道轉差及「走資潮」
香港政情12/06/2019
【移交逃犯】爭議從未止 政府兩度修訂內容拒撤回 大律師公會3度發文反修例
香港政情12/06/2019
一文睇晒《逃犯條例》修訂爭議前世今生
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金