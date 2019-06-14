《陸言堂－陳永陸》香港不能與國際割裂，外間明白「修例」最重要

《陸言堂》在金融界超過４０年，從來不想介入政治議題，可是當中美出現貿易問題，甚至

貿易戰已經展開時，真的可以避開政治話題嗎？當然，近日香港的《逃犯條例》修例問題，亦引

發了不少爭議，同時亦似乎令外資對香港的情況，感到憂慮，並影響了港股的表現。

對於是否應該修例，本人不是法律界人士，在有關方面的專業知識有限，所以沒有意見可以

給予，可是中立一點分析，當一個政策無論有多好，如果憂慮的聲音十分巨大，那麼就代表諮詢

是不足，當然多與少又會有一個爭論，正如剛過去的星期日（９日）的遊行人數，有人會說是

２０多萬，亦有人會說超過１００萬，是否憂慮聲音多與少，又可以是一個爭論。



＊香港成為國際金融中心，靠與各國聯繫＊



那麼，要考慮的問題便會轉至憂慮的人到底會否影響香港的發展，會否影響香港的經濟，作

為政府似乎要小心考慮。本人對於「一國兩制」是否有效發展，沒有太多的想法，亦沒有任何意

見，但可以肯定的是回歸前後香港穩定發展，而由一個漁港成為一個國際金融中心，靠的除了是

香港人的努力，亦靠香港與全球各主要國家，有著緊密的聯繫，同時由於香港在法制、資金進出

等，給予國際投資者信心，所以才能令香港的金融業在過去數十年，迅速發展，在回歸後更為內

地企業、包括國企及央企提供極佳的集資、融資渠道。

故此，或者先將激烈情緒放下，用心考慮一下如果修例的議題，未能令國際間明白，那麼他

們減少甚至放棄在港投資，香港國際金融中心的地位會否動搖？要知道區內不少國家、城市都對

香港這些國際金融中心之地位虎視眈眈，而且國際社會要對香港設下任何關卡，情況就如香港政

府的修例一樣，都是他們的權力，同時香港是沒有干預的能力。更重要是，如果因為香港修例令

他們對香港設限，他們可以將總部、資金轉至新加坡、越南、泰國、馬來西亞、澳洲、日本、韓

國等區內國家，而香港最後可以得到甚麼？



＊國際社會不明白，應多花時間解釋清楚＊



所以，不是說香港問題要國際社會說三道四，而是如果別人不明白，同時會引發恐懼，那麼

為何不花多一點時間向他們解釋清楚？難度大家覺得香港已不再需要國際社會的支持嗎？如果真

的覺得香港已不需要國際間的資金，那麼大家應該回顧一下國家主席習近平上周在俄羅斯最後一

天的公開言論：「我們和美國雖然現在有一些貿易摩擦，但中國和美國現在已經是『你中有我，

我中有你』」，兩國互相都有最大的投資者，有最大的貿易合作，每天在中美之間飛行的人員是

１萬多人，因為來往的一年是４００多萬。我也很難設想中美全部割裂開。我想，那種情況不僅

我不願意看到的，我們的美國朋友也不會希望看到。我的朋友特朗普（川普）總統，我相信他也

不願意看到。」當中美之間仍然鬧得面紅耳熱之際，習主席仍認為中美之間太多往來，不能分割

，那麼作為中國與國際間的橋樑，香港可以嗎？真的應該想清楚，修例與否，香港要付上甚麼代

價，以及香港是否能付得起有關代價。《獨立股評人 陳永陸》

