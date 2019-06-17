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即市新聞

17/06/2019 18:32

《豪匯有期－陳健豪》金價上升過急需整固

　　《豪匯有期》過去數星期環球地緣政治包括香港的風險上升，加上美國總統特朗普打著貿易
保護主義的主題未變，令環球一眾央行同樣在貨幣政策上充滿不確定性，整個投資市場避險情緒
仍揮之不去。其中一眾避險資產例如金價及日圓都表現突出，金價雖一度在周初藉美國跟墨西哥
達成貿易協議而受壓，不過後來美國跟墨西哥關係又再次緊張，而中美貿易關係則繼續未見進展
，預期在６月底Ｇ２０會議前都難以出現突破，連美國商務部亦指中美兩國元首即使會面，也不
一定能即時達成貿易協議。同時，市場更傳出被美國總統特朗普簽發行政命令終止對印度的最優
惠待遇後，印度或考慮在下星期對美國商品加徵關稅，因此避險情緒難以全面回落。同一時間，
美國經濟數據又比市場預期為好，美元在全星期５個交易日中連升４日，最終更創下兩星期高位
的９７﹒５收市。
　
　　另一方面，美國跟伊朗關係同樣轉趨緊張，其中中東海灣地區有油輪受襲擊，而歐洲政局、
英國脫歐談判、英國保守黨新首相等同樣屬於近日地緣政治的風險，金價一度創出今年新高。近
日紐約期金未平倉合約就持續在高位整固，金價一度升至１３５８美元水平，距離去年高位
１３６６美元水平不遠。
　
　　執筆時金價從周五（１４日）高位大幅下調至１３３４，下跌超過２０美元，一方面美國經
濟數據不差，令美匯指數再次回升，令市場開始傳出金價見頂的聲音。事實上，金價從５月３０
日起於１２７５美元起步，升至最高１３５８美元，短短不夠一個月急升８３美元，升勢太急對
金價上升亦不利。技術上，上周五出現了射擊之星不利形態，預期在美匯指數短線回穩下，金價
短線仍有調整壓力，本周初相信將測試１３２９－１３３０美元短線支持，關鍵支持在１３１９
－１３２０美元支持區。

　　這個星期又再次被媒體稱之為超級周，因有三間央行美國聯儲局、日本央行及英倫銀行將召
開議息會議，至於澳洲央行則會公布６月份貨幣政策會議紀錄。這些央行的一舉一動，將左右美
匯指數的走勢，從而又影響了金價能否上升。

　　筆者認為金價自５月３０日起急速上升，已作出了向上突破的訊號，目前若可以守穩
１３１０及１３２０美元，都可以稱為大漲小回，建議可考慮在１３２０－１３３０美元之間吸
納，跌穿１３１０美元止蝕，需要重新升破１３４３美元，再次挑戰１３５８－１３６６美元的
重要阻力區。長線看，一旦升破去年高位１３６６美元，更會反覆回升至自２０１１－２０１３
年當年的重要支持１５００美元。《艾德證券期貨總經理　陳健豪》

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