【企業盈警】位元堂（００８９７）料全年虧損大減或錄得盈利

《經濟通通訊社１３日專訊》位元堂（００８９７）發盈警，預期截至３月３１日止年度虧

損將較去年度虧損大幅減少，甚至可能錄得盈利，主因議價購買一家聯營公司額外權益的收益及

該聯營公司業績改善所致。但預期毛利因營業額減少而下降。

該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）

