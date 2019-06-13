《經濟通通訊社１３日專訊》位元堂（００８９７）發盈警，預期截至３月３１日止年度虧
損將較去年度虧損大幅減少，甚至可能錄得盈利，主因議價購買一家聯營公司額外權益的收益及
該聯營公司業績改善所致。但預期毛利因營業額減少而下降。
該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）
13/06/2019 07:53
【企業盈警】位元堂（００８９７）料全年虧損大減或錄得盈利
《經濟通通訊社１３日專訊》位元堂（００８９７）發盈警，預期截至３月３１日止年度虧
損將較去年度虧損大幅減少，甚至可能錄得盈利，主因議價購買一家聯營公司額外權益的收益及
該聯營公司業績改善所致。但預期毛利因營業額減少而下降。
該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）
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