【企業盈警】金利豐金融（０１０３１）料全年純利顯著下跌

《經濟通通訊社１３日專訊》金利豐金融（０１０３１）發盈警，預期截至３月３１日止年

度純利將較去年度顯著下跌，主因有關屬於其非核心資產的礦產租賃被取消而進行一次性撇銷無

形資產。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

