《日入而息》東亞發盈警，啟德住宅地延遲截標，港匯續逞強

《今天重點》﹡東亞（０００２３）料中期純利將按年錄得顯著下降

﹡啟德第４Ｃ區１號住宅地延遲截標，因公眾通道受阻

﹡港元高見７﹒８１７８，創七個月以來最大三日漲幅；隔夜息漲至２﹒３厘

，一、三個月期與美息倒掛

﹡立法會主席指今日不會就修例二讀召開會議；立法會政府帳目委員會閉門會

議改期；立法會主席梁君彥決定修例會議不會在明天舉行；盧偉聰稱２２名

警員受傷，警方已拘１１人



《即日市況》﹡內房股回勇，港股十天線失而復得，全日收報２７２９４點跌１３點



《深滬股市》﹡滬指全日反覆微升０﹒０５％，科創板開板助守二千九



《美元匯價》﹡美國上下游通脹均轉弱，減息預期升溫；歐元最新報１﹒１２８４╱

８６，日圓最新報１０８﹒４７╱５１



《公司業績》﹡中聯重科（０１１５７）首季多賺１６６％至１０億元人民幣



《公司資訊》﹡招商局蛇口傳分拆房託來港上市，集資最少３９億

﹡阿里巴巴據稱已向聯交所遞交上市申請

﹡消息指思考樂教育（０１７６９）國際配售已獲足額認購

﹡植華集團（０１８４２）今起招股，入場費約２０２０元

﹡錦欣生殖（０１９５１）今日開招，入場費１７２５２元

﹡翰森製藥（０３６９２）超購１１倍，一手中籤率六成

﹡正榮地產（０６１５８）發行２億美元優先永續資本證券

﹡光匯石油（００９３３）出售４艘油輪，籌約２億美元解決債務問題

﹡英皇（００１６３）不評論高銀撻訂棄啟德地，對香港前景有信心；不評論

修訂逃犯條例，屯門大欖項目明年中發售

﹡新濠國際（００２００）何猷龍料日本賭牌競投最快明年開始，冀新濠影匯

二期年內動工

﹡渣打（０２８８８）上日於倫交所回購１４６萬股，涉資９９６４萬元

﹡香港電訊（０６８３２）５Ｇ將成為香港基石，有信心推出優質５Ｇ服務

﹡ＥＳＲ（０１８２１）因當前市況決定押後全球發售

﹡中玻（０３３００）以６０００萬元人民幣出售租賃資產再租回

﹡中國銀行（０３９８８）旗下中銀金科於上海開業

﹡港交所表示亞洲煤業（００８３５）上市地位自下周二起取消



《國企紅籌》﹡馬鋼（００３２３）向廢鋼公司增資１﹒３５億元人民幣

﹡交通銀行（０３３２８）子公司在上海正式開業

﹡新華保險（０１３３６）首５個月保費收入按年升９﹒４９％

﹡石藥集團（０１０９３）「替格瑞洛片」獲頒發藥品註冊批件



《神州民企》﹡騰訊（００７００）任宇昕稱視頻業務前景保持樂觀，繼續加大投資

﹡復星醫藥（０２１９６）治療血小板減少症新藥臨床試驗獲批准



《中國要聞》﹡漢能集團表示考慮在主板或科創板上市，料年內完成申報

﹡統計指今年以來內地５０城「賣地」收入按年漲逾一成

﹡民航局表示波音７３７恢復運行前，必須解決安全問題

﹡吉利與寶騰合作汽車下線，助馬來西亞產業升級

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億

﹡農業農村部表示５月生豬存欄量按年降２２﹒９％；

﹡商務部表示５月ＦＤＩ為９４﹒７億美元同比增４﹒６％；首五月境內投資

者對外非金融直投同比降１％；不可靠實體清單近日公布，堅決維護中企權

益；中國依然是全球最具吸引力投資熱土；商務部回應自美國進口下降：貿

易戰沒有贏家

﹡上交所將審議虹軟科技、中國通號的科創板首發申請；上交所黃紅元稱科創

板首批企業兩個月內將上市交易

﹡中證監表示支持符合國家戰略的科技創新企業做優做強

﹡易會滿稱希望各方對科創板保持熱情、也要保持理性

﹡科創板在陸家嘴論壇舉行開板儀式，資本市場迎新板

﹡華為參與供應韓國５Ｇ設備，韓５Ｇ用戶數量已破百萬

﹡吳曉求稱應對中美貿易戰，最重要的是保護企業

﹡協會表示即使貿易戰升級中國也不應針對美國金融企業

﹡商務部表示首５月美國對華投資增７﹒５％

﹡中國駐英大使警告：若英國封殺華為，將損及兩國關係

﹡上交所對摩根大通及工銀標準銀行予以滬倫通業務備案

﹡發改委規範地方國企發外債，地方政府不得提供擔保

﹡華為「鴻蒙」手機操作系統在全球各地申請註冊商標

﹡內地擬禁可能影響國家安全等個人訊息出境

﹡納斯達克表示歡迎競爭並期待上交所科創板成功



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１０５６１﹒０１點

﹡蔡英文勝出民進黨總統初選，贏賴清德逾８個百分點

﹡郭台銘稱對香港衝突感難過，若當選降低港人移民門檻



《其他消息》﹡邱騰華訪美強調本港支持自由貿易和多邊貿易制度

﹡啟德第４Ｃ區１號住宅地延遲截標，因公眾通道受阻

﹡ＥＣＡ表示香港外派僱員生活費用上升至１１位，修例可能削吸引力

﹡畢馬威料今年港銀行淨息差收窄，未宜太早判斷政治事件影響

﹡愛立信報告指２０２４年全球５Ｇ用戶１９億，覆蓋全球人口４５％

﹡深股通額度全日用４千萬元，陸股通連續８日錄得淨流入；滬股通額度全日

用１４億元，外資陸股通淨買入近１２億



《移交逃犯》﹡立法會主席指今日不會就修例二讀召開會議；立法會政府帳目委員會閉門會

議改期；立法會主席梁君彥決定修例會議不會在明天舉行

﹡１５名泛民議員將步行至禮賓府，要求林鄭正面對話

﹡１６６名現任及前任社福機構總幹事聯署促暫緩修例

﹡大律師公會關注警方使用非必要武力，疑已超合法權力

﹡工聯會黃國健稱昨日是暴亂令人心痛心寒

﹡中國駐英大使表示中央從未指示香港修訂《逃犯條例》

﹡毛孟靜稱暫停會議決定正確，相信人民自由意志

﹡何猷龍希望香港愈快平靜愈好，但永遠存在不確定性

﹡沽空機構ＧＭＴ憂狙擊中資成引渡理由，擬總部遷離港

﹡英國首相文翠珊稱修例須符合《中英聯合聲明》

﹡英國發出赴港外遊建議，提醒旅客保持警惕

﹡修例示威登《時代》封面：香港站在全球自由戰役前線

﹡教聯會斥鼓吹罷課，葉建源回應指修例乃大是大非問題

﹡陸委會發新聞稿提醒國人「暫避免前往」香港

﹡渣打、中銀等多銀行宣布金鐘分行營運及服務繼續暫停

﹡東亞金鐘分行暫停服務，但港灣中心分行回復正常服務

﹡匯豐表示在港經營正常，員工可選擇在家工作

﹡港鐵金鐘站已在下午２時１４分重開；港鐵觀塘線早上有乘客阻礙運作，服

務一度受阻

﹡傳政府欲於通過修例後，用「派糖」安撫民情

﹡德國外交部表示若條例獲通過將檢視與香港雙邊引渡協議

﹡歐盟表示呼籲特區政府必須尊重公民權利，希望各方克制

﹡中信天橋上有上百市民要求到示威區示威，與警對峙

﹡日本銀行家協會表示衝突事件或損本港亞洲金融中心地位

﹡外交部表示中央譴責暴力行為，支持特區政府依法處置

﹡城大學生會確認一名示威學生於醫院內遭拘捕

﹡工總呼籲各界理性溝通，化解矛盾

﹡民陣入紙星期日再遊行，禮賓府外放黑白照花圈

﹡盧偉聰稱２２名警員受傷，警方已拘１１人

﹡總商會表示大型示威反映社會憂慮，懇請政府與大眾對話



《陸家嘴論壇》﹡王兆星稱金融監管政策要防止大水漫灌和嚴重乾旱

﹡李強稱上海自貿區新片區要進行金融外匯改革

﹡沈聯濤稱科創板短期有點波動，長遠一定成功

﹡易會滿稱近期將推９條舉措，加大資本市場對外開放

﹡易綱稱支持上海自貿區建立本外幣一體化帳戶體系

﹡倫交所ＣＥＯ表示滬倫通監管框架已做好，很快要啟動

﹡屠光紹稱中英市場會有更多互通和對接措施

﹡郭樹清稱著力發展更多專業化、個性化金融機構；進一步擴大金融開放，下

大力處理資金空轉

﹡劉鶴稱外部壓力是中國經濟轉型升級的必然考驗；科創板要全面提高違法成

本

﹡潘功勝稱研究適度放寬甚至取消ＱＦＩＩ額度管理

﹡蘇格蘭皇家銀行董事長表示滬倫通不會受到脫歐影響

﹡中行劉連舸稱中銀金融科技公司將於今日揭牌

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