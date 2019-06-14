《日出而作》美參議員提修訂香港政策法，美股靠穩，油金同漲

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６１０６．７７ 升 １０１．９４點╱０．３９％

標普５００ ２８９１．６４ 升 １１．８０點╱０．４１％

納斯達克 ７８３７．１３ 升 ４４．４１點╱０．５７％

倫敦富時１００ ７３６８．５７ 升 ０．９５點╱０．０１％

法蘭克福ＤＡＸ １２１６９．０５ 升 ５３．３７點╱０．４４％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３７５．６３ 升 ０．７１點╱０．０１％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．３７，歐元兌美元１．１２８１



《最新資訊》﹡美國國務卿表示伊朗要為阿曼灣兩艘油輪遇襲事件負責

﹡有自由黨員發起業主聯署反對修例；美兩黨議員回應修例，發起《香港人權

與民主法》草案；張建宗稱警將衝突定性暴動，港府高層無參與

﹡英國保守黨黨魁首輪投票約翰遜大幅拋離其他對手

﹡美國參議員質疑ＭＳＣＩ將Ａ股納入新興市場指數決定

﹡創世紀（０１８４９）思考樂（０１７６９）孖展尚未足額

﹡澳至尊（０２０３１）料全年多賺最多逾倍至３３００萬

﹡俊裕地基（０１７５７）料全年度轉盈為虧

﹡創業集團（０２２２１）料全年虧損大減

﹡萬城控股（０２８９２）料中期錄得虧損

﹡三盛控股（０２１８３）斥４﹒４８億人幣購福建省地皮

﹡中國飛機租賃（０１８４８）訂意向書，擬售６架飛機予３買家

﹡協合新能源（００１８２）訂融資租賃協議售風電項目，涉資逾２億人幣

﹡昌興國際（００８０３）今早停牌，待公布控股股東變更

﹡金山工業（０００４０）全年純利升２倍，派末期息２﹒５仙增１倍

﹡雅高（０３３１３）購上海多個住宅物業，涉資逾２億人幣

﹡電視廣播（００５１１）：星美未經同意抵押其股份或構成違約

﹡僑雄（００３８１）擬斥資不逾５０００萬元購稀土礦石採礦業務股權

﹡嘉年華國際（００９９６）配售最多３﹒５億美元換股債失效

﹡標準資源（０００９１）二供一籌２８７５萬元，折讓約三成三



《國企紅籌》﹡國航（００７５３）上月乘客人數按年增近７％



《神州民企》﹡聯康生物（００６９０）擬為開平生態旅遊項目提供醫療服務



《中國要聞》﹡國資委確定央企經營目標：本年度淨利潤增長９％

﹡李克強稱雖面臨嚴峻形勢但可頂住經濟下行壓力

