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即市新聞

14/06/2019 07:46

《日出而作》美參議員提修訂香港政策法，美股靠穩，油金同漲

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６１０６．７７　升　１０１．９４點╱０．３９％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８９１．６４　升　　１１．８０點╱０．４１％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８３７．１３　升　　４４．４１點╱０．５７％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３６８．５７　升　　　０．９５點╱０．０１％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２１６９．０５　升　　５３．３７點╱０．４４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３７５．６３　升　　　０．７１點╱０．０１％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．３７，歐元兌美元１．１２８１
　
　　《最新資訊》﹡美國國務卿表示伊朗要為阿曼灣兩艘油輪遇襲事件負責
　　　　　　　　﹡有自由黨員發起業主聯署反對修例；美兩黨議員回應修例，發起《香港人權
　　　　　　　　　與民主法》草案；張建宗稱警將衝突定性暴動，港府高層無參與
　　　　　　　　﹡英國保守黨黨魁首輪投票約翰遜大幅拋離其他對手
　　　　　　　　﹡美國參議員質疑ＭＳＣＩ將Ａ股納入新興市場指數決定
　　　　　　　　﹡創世紀（０１８４９）思考樂（０１７６９）孖展尚未足額
　　　　　　　　﹡澳至尊（０２０３１）料全年多賺最多逾倍至３３００萬
　　　　　　　　﹡俊裕地基（０１７５７）料全年度轉盈為虧
　　　　　　　　﹡創業集團（０２２２１）料全年虧損大減
　　　　　　　　﹡萬城控股（０２８９２）料中期錄得虧損
　　　　　　　　﹡三盛控股（０２１８３）斥４﹒４８億人幣購福建省地皮
　　　　　　　　﹡中國飛機租賃（０１８４８）訂意向書，擬售６架飛機予３買家
　　　　　　　　﹡協合新能源（００１８２）訂融資租賃協議售風電項目，涉資逾２億人幣
　　　　　　　　﹡昌興國際（００８０３）今早停牌，待公布控股股東變更
　　　　　　　　﹡金山工業（０００４０）全年純利升２倍，派末期息２﹒５仙增１倍
　　　　　　　　﹡雅高（０３３１３）購上海多個住宅物業，涉資逾２億人幣
　　　　　　　　﹡電視廣播（００５１１）：星美未經同意抵押其股份或構成違約
　　　　　　　　﹡僑雄（００３８１）擬斥資不逾５０００萬元購稀土礦石採礦業務股權
　　　　　　　　﹡嘉年華國際（００９９６）配售最多３﹒５億美元換股債失效
　　　　　　　　﹡標準資源（０００９１）二供一籌２８７５萬元，折讓約三成三

　　《國企紅籌》﹡國航（００７５３）上月乘客人數按年增近７％

　　《神州民企》﹡聯康生物（００６９０）擬為開平生態旅遊項目提供醫療服務

　　《中國要聞》﹡國資委確定央企經營目標：本年度淨利潤增長９％
　　　　　　　　﹡李克強稱雖面臨嚴峻形勢但可頂住經濟下行壓力

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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