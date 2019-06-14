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即市新聞

14/06/2019 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短炒股票的技巧

　　《運籌帷幄》投資者於股票市場內圖利時，應抱著累積盈利，而非一朝發達的心態，並應以
組合形式入市，以分散投資風險。也許大家可動用的資金並不算多，然而，能多持數隻股票，總
較只持有一隻股票投機安全。所持的組合中，應主要包括一些作中線投資的實力股。各位不應過
分參與短線炒賣，因這會是吃力而不討好的事。其實，只有少數股票適合作為短線炒賣的對象，
這通常會是一些流通量高，而波幅又高的股票。平日除觀察已持有的股票的股價表現外，即使是
並未持有的股票，投資者亦應作選擇性分析，投出其投資價值，但不一定需要吸納。
　　經常地對不同股票的股價走勢作仔細觀察，大家很容易便能分得出那些股票可作短線吸納，
那些應該沽出。須知有些股票只宜中線候低吸納，有些則已到達應該長線沽出套利的時候。雖謂
拿股票作為短炒工具並不值得鼓勵，若閣下最終決定願意冒險，應先學習一些特別的技巧，才入
市參與買賣。首先，短線炒賣股票有別於中、長線投資，持貨的時間不應超過一個月，多為一、
兩個星期，但亦可短至不足一個交易日。我們不會多大理會股票的基本因素，但有關該上市公司
的消息（管它只屬傳言），卻必須十分留意。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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