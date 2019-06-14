《窩輪匯智－劉嘉輝》最貼市的選輪技巧

《窩輪匯智》經常聽到有投資者會問，為何我看中方向，年期短的窩輪升幅「跟唔足」甚至

會出現不升反跌的情況？

讓我們參考一個實際例子。筆者統計截至６月１３日的恆指表現，在過去一個半月恆指調整

幅度近９％，假設期間同時持有認沽證Ａ及Ｂ，條款分別為６月到期行使價２８８６８點及７月

到期行使價為２５４８８點。前者為短期貼價證，後者短期價外證。結果埋單計數，認沽證Ａ在

這段近９％的跌浪中，回報為２０５％，而認沽證Ｂ則只升５５％。

不少人選擇Ａ這類末日貼價的高槓桿產品，取其價格低而高槓桿，若相關資產一如預期在短

時間內急跌令這隻認沽證由價外變為價內，其價內值急升帶動輪價出現上述爆炸性的表現。產品

Ｂ方面，同樣錄得升幅，但表現遠不及Ａ，主要是因為該產品仍未有內在值，升幅自然跑輸Ａ。

話分兩頭，若市況跌幅較預期少又如何？在以上例子之中，若我們只計算指數跌浪的首段，即一

個月的變化，期間指數跌幅不足２％，結果出現認沽證Ａ升１２％，而認沽證Ｂ則跌２９％。

為何會看中方向卻沒有利潤？Ｂ產品７月到期，即使市況出現下跌，仍離貼價有一段相當距

離，該證對沖值偏低，因此對市況下跌的敏感度亦較低，因此在這月內表現主要反映出引伸波幅

回調及時間值損耗兩方面的影響。

因此，投資者在選購產品時，緊記對後市方向及速度要有所預期，並要了解不同產品的時間

值損耗及對引伸波幅的敏感度。詳情可參考匯豐輪證網站。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

