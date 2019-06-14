  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/06/2019 16:44

《窩輪匯智－劉嘉輝》最貼市的選輪技巧

　　《窩輪匯智》經常聽到有投資者會問，為何我看中方向，年期短的窩輪升幅「跟唔足」甚至
會出現不升反跌的情況？
　　讓我們參考一個實際例子。筆者統計截至６月１３日的恆指表現，在過去一個半月恆指調整
幅度近９％，假設期間同時持有認沽證Ａ及Ｂ，條款分別為６月到期行使價２８８６８點及７月
到期行使價為２５４８８點。前者為短期貼價證，後者短期價外證。結果埋單計數，認沽證Ａ在
這段近９％的跌浪中，回報為２０５％，而認沽證Ｂ則只升５５％。
　　不少人選擇Ａ這類末日貼價的高槓桿產品，取其價格低而高槓桿，若相關資產一如預期在短
時間內急跌令這隻認沽證由價外變為價內，其價內值急升帶動輪價出現上述爆炸性的表現。產品
Ｂ方面，同樣錄得升幅，但表現遠不及Ａ，主要是因為該產品仍未有內在值，升幅自然跑輸Ａ。
話分兩頭，若市況跌幅較預期少又如何？在以上例子之中，若我們只計算指數跌浪的首段，即一
個月的變化，期間指數跌幅不足２％，結果出現認沽證Ａ升１２％，而認沽證Ｂ則跌２９％。
　　為何會看中方向卻沒有利潤？Ｂ產品７月到期，即使市況出現下跌，仍離貼價有一段相當距
離，該證對沖值偏低，因此對市況下跌的敏感度亦較低，因此在這月內表現主要反映出引伸波幅
回調及時間值損耗兩方面的影響。
　　因此，投資者在選購產品時，緊記對後市方向及速度要有所預期，並要了解不同產品的時間
值損耗及對引伸波幅的敏感度。詳情可參考匯豐輪證網站。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》

　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
FOCUS14/06/2019
【FOCUS】東亞內房貸款見血 郭主席籲小心「盲買樓」不划算
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】東亞銀行發盈警後持續受壓 急挫8%創逾三年低
國際動態14/06/2019
大馬羽壇一哥 李宗偉退役灑淚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金