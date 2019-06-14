《選股情報》昨（１３日）文謂：
昨題：「２７０失守」
內文：「２７０今日（１３日）應失守。原因不用講。」
２７０果失，幸而復得。今日（１４日）宜守２７２，不然再升不易。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
14/06/2019 09:05
《選股情報－石鏡泉》今日宜守２７２
《選股情報》昨（１３日）文謂：
昨題：「２７０失守」
內文：「２７０今日（１３日）應失守。原因不用講。」
２７０果失，幸而復得。今日（１４日）宜守２７２，不然再升不易。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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