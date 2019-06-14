《專家之言－麥嘉嘉》市場聚焦美國減息與否，金礦股料隨金價炒上

《專家之言》美國５月非農就業報告意外疲弱，僅新增７﹒５萬人，市場對聯儲局減息的預

期升溫。美國聯儲局將於６月１８至１９日召開政策會議，據最新利率期貨走勢顯示，市場認為

聯儲局放寬政策的可能性只有１７％，不過交易商預計聯儲局７月減息機率達７８％，９月會再

減息一次，機率達６０％。此前包括主席鮑威爾在內的多位局方官員先後作出暗示，對放鬆貨幣

政策持開放態度，６月議息聲明內容將備受市場關注。



＊美國減息預期持續，中國維持穩健貨幣政策＊



人行數據顯示內地５月新增人民幣貸款１﹒１８萬億元人民幣，較上月多１６００億元，廣

義貨幣供應量（Ｍ２）按年增長８﹒５％，增速與４月持平，５月社會融資規模增量為１﹒４萬

億元，較４月小幅回升，但也略低於市場預期。內地５月貸款低於預期，反映經濟運行仍存在壓

力。另外，５月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年上漲２﹒７％，與預估中值一致，該漲幅創

２０１８年２月以來最高，當時為２﹒９％。從環比看，鮮果價格上漲１０﹒１％，影響ＣＰＩ

上漲約０﹒２０個百分點，主要因為去年蘋果和梨減產，今年庫存不足，加之今年南方陰雨天氣

較多，時令鮮果市場供應減少。內地豬肉價格仍處於上行周期，預計下半年將繼續上升，今年中

國政府為ＣＰＩ設置的目標為控制升幅在３％左右，和去年目標一致。在美國減息預期下，內地

為了穩定經濟增長、將會維持穩健的貨幣政策，流動性將維持中性偏鬆，並繼續支持小微企業和

民營企業融資。



＊中美貿易戰持續不明朗，料招金隨金價炒高＊



人民銀行公布的數據顯示，截至５月底黃金儲備達６１６１萬盎司，較４月末增加５１萬盎

司，是自２０１８年１２月以來連續第６個月增持黃金儲備。世界黃金協會在５月初發布的一份

報告中稱，今年首季度全球央行的黃金購買量，創下６年來最高水平。中美貿易戰不明朗因素增

加，與金價關係密切的金礦股趁機炒上，招金礦業（０１８１８）是內地大型黃金企業之一，金

黃金資源約佔全國的十分之一，首季純利約１﹒３２億元人民幣，比去年同期跌１﹒３５％，每

股盈利４分。集團首季營業額約１４﹒５６億元，比去年同期升約１２﹒６４％，惟營業成本升

約１６﹒４６％至約８﹒３３億元，而且管理和財務費用均增，令營業利潤倒退約１４﹒７４％

至１﹒９３億元。招金礦業持有６３％權益的山東海域金礦，預計將於２０２０年開始投產，估

計兩至三年可滿產，一旦達到滿產，年產量將達到１５００萬噸。資金流入黃金股避險，可趁機

部署。《志昇証券研究部董事 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以

上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

