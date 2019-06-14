《經濟通通訊社１４日專訊》中船航運租賃（０３８７７）下周一（１７日）掛牌，今日在
輝立交易所暗盤開報１﹒３５元，較招股價１﹒３４元高０﹒７５％。每手２０００股計，不計
手續費，每手賺２０元。該股現報１﹒３３元，較招股價低０﹒７５％。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒３４元平招股價。（ｍｗ）
14/06/2019 16:16
【新股上市】中船航運租賃暗盤開１﹒３５元，較招股價高不足１％
《經濟通通訊社１４日專訊》中船航運租賃（０３８７７）下周一（１７日）掛牌，今日在
輝立交易所暗盤開報１﹒３５元，較招股價１﹒３４元高０﹒７５％。每手２０００股計，不計
手續費，每手賺２０元。該股現報１﹒３３元，較招股價低０﹒７５％。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒３４元平招股價。（ｍｗ）
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