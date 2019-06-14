【嚟緊炒Ｄ乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念，短期博升一成

《嚟緊炒Ｄ乜》中美貿易戰尚未出現解決契機，中國外貿難免下滑，中國政府應該會以刺激

內部需求來維持經濟增長。國內體育用品製造商特步國際（０１３６８）本身具有復甦概念，業

務有望受惠於國內刺激內部需求的措施，目前正通過合資、收購等方式實施多品牌策略擴充業務

，值得注意。

特步國際主要從事鞋履、服裝及配飾等體育用品的設計、開發、製造、銷售、市場推廣及品

牌管理業務。產品主要以「特步」品牌銷售。自今年起，該公司作風轉為進取，首先宣布成立合

資公司在中國內地、香港、澳門發展國際品牌的業務，然後以先舊後新方式配售股份集資，最後

宣布收購國際品牌。





＊收購Ｋ－Ｓｗｉｓｓ品牌＊



特步國際於３月初宣布成立合資公司，於中國內地、香港及澳門從事美國Ｍｅｒｒｅｌｌ及

Ｓａｕｃｏｎｙ品牌鞋履、服裝及配飾的開發、推廣及分銷。Ｍｅｒｒｅｌｌ以開發最佳戶外活

動體驗的產品著稱，Ｓａｕｃｏｎｙ則以專業品質及先進科技躋身全球四大知名跑鞋品牌。特步

國際於合資公司的出資額約人民幣１﹒６億元。大和資本６月４日出版的研究報告指出，特步國

際與合資夥伴將會成立兩間合資公司，分別負責銷售與品牌開發和產品研究及發展。特步國際持

有合資銷售公司５１％股權，將在特步國際的財務報表中綜合入賬。大和資本估計，兩間合資公

司於２０２０年都不會為特步國際帶來盈利。

除了成立合資公司外，特步國際於３月底宣布以先舊後新方式配售股份集資，每股作價

５﹒５６元，集資所得款項淨額約１３﹒６億元，用於收購國際體育品牌、擴展海外業務和一般

營運資金。配售舊股於４月２日完成，有９０日禁售期。

特步國際於５月正式宣布以現金代價２﹒６億美元收購Ｋ－Ｓｗｉｓｓ、

Ｐａｌｌａｄｉｕｍ及Ｓｕｐｒａ等國際品牌，金額較配股集資所得款項淨額為高。原有股東經

營Ｋ－Ｓｗｉｓｓ和Ｐａｌｌａｄｉｕｍ兩個品牌漸有起色，２０１８年的經調整ＥＢＩＴＤＡ

已轉虧為盈。大和資本的研究報告指出，特步國際有意出售Ｓｕｐｒａ品牌。



＊２０１８年業績出現突破＊



除了上述業務發展大計外，特步國際具有復甦概念。該公司在２０１５年至２０１７年三年

間盈利能力停滯不前，收入和毛利分別處於５０多億元和２０多億元（人民幣．下同）的水平。

２０１８年終於有所突破，收入增長２４﹒８％至６４億元，成功晉級為中國三大本土體育用品

品牌及五大全球體育用品品牌。毛利為２８億元，經營溢利則突破１０億元的水平，純利為

６﹒６億元。毛利率上升至４４﹒３％，為近５年來最高的水平。純利率由８％上升至

１０﹒３％，平均股東資金回報率則由８％上升至１２﹒４％。

特步國際目前與獨家代理商擁有超過６２００家零售店組成的龐大分銷網絡，全面覆蓋中國

內地３１個省份、自治區及直轄市，以及在海外設有一些銷售點。今年第一季的營運狀況理想，

同店銷售增長（按零售價值計算）超過１０％，零售銷售增長（包括網上網下途徑）為

２０％以上。光大證券５月１７日出版的研究報告分析今年４月的淘寶數據，顯示特步國際的網

上銷售成績理想，運動服裝銷售額遠勝去年同期，成為阿里巴巴平台運動服飾行業十大品牌，運

動鞋銷售則晉級至五大品牌之列。



＊配股集資後股價走勢轉弱＊



特步國際從銷售單一品牌轉型為銷售多品牌，路線與安踏體育（０２０２０）類似。該公司

能否跟安踏體育同樣取得成功是未知之數，但新引入品牌應該可提高產品毛利率。特步國際自配

售股份集資後，股價走勢轉弱，表現落後於安踏體育和李寧（０２３３１），投資者似乎不看好

特步國際的多品牌策略，或者對特步國際推廣和收購美國品牌很反感。特步國際現已成為中國三

大本土體育用品品牌，本身業務持續增長，財政健全，即使多品牌策略短期內無法提升盈利，但

現價較今年最高位下跌超過４０％，最近的股價表現甚至較恆生指數失色，跌幅實在過份。特步

國際今年配售的股份的禁售期將於７月初屆滿，而該公司收購Ｋ－Ｓｗｉｓｓ、

Ｐａｌｌａｄｉｕｍ兩大品牌的交易或會於７月完成。近日特步國際股價已回升至１０天平均線

水平，預期股價或會再反彈，反映收購有所進展。大和資本於６月初調高特步國際的目標價至５

﹒８元，當時的估計潛在升幅高達４５﹒７％，短期內應該無法達到。現在建議短期目標價為當

時的１０％潛在升幅，即４﹒３８元。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列特步國際（０１３６８）近年業績表現：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收益 ６３﹒８３億 ５１﹒１３億 ５３﹒９７億

（＋２４﹒８％） （－５﹒２％） （＋１﹒９％）



毛利 ２８﹒２８億 ２２﹒４４億 ２３﹒３１億

（＋２６﹒０％） （－３﹒７％） （＋４﹒２％）



毛利率 ４４﹒３１％ ４３﹒８９％ ４３﹒２０％



股東應佔溢利 ６﹒５７億 ４﹒０８億 ５﹒２８億

（＋６０﹒９％） （－２２﹒７％） （－１５﹒２％）



純利率 １０﹒２９％ ７﹒９８％ ９﹒７８％



每股派息 １７﹒５０分 １９﹒０５分 １４﹒３３分

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註：年結日為１２月３１日

貨幣：人民幣





表列步國際（０１３６８）及部分同業股價表現：



股份 去年第四季以來 今年以來 本季以來

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特步國際（０１３６８） －９﹒１％ －３﹒０％ －２６﹒９％

３６１度（０１３６１） －２７﹒１％ －１１﹒０％ －２﹒７％

安踏體育（０２０２０） ＋３５﹒８％ ＋３５﹒９％ －４﹒７％

李寧 （０２３３１） ＋９３﹒２％ ＋７０﹒５％ ＋１６﹒２％

中國動向（０３８１８） －２５﹒２％ －１８﹒３％ －１３﹒２％



股指

恆生指數 －２﹒６％ ＋４﹒７％ －６﹒８％

國企指數 －５﹒６％ ＋２﹒７％ －８﹒６％

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註：資料截至６月１４日下午３時２５分

