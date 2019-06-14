《盤後部署》港股短線或會再反彈，惟二萬八有相當阻力

《經濟通通訊社１４日專訊》市場觀望聯儲局下周的議息會議，港股走勢偏弱，今早低開

１１３點後一度最多下挫１９９點，半日低見２７０９５點，未幾在石油股回勇帶動下，港股跌

幅最多收窄至１８點，半日高見２７２７５點，一度重上十天線（２７１５０點）。

不過，近日啟德地皮棄標事件本地地產股信心，相關股份捱沽，而昨日急升的內房股一同回

吐。另外，東亞（０００２３）發盈警，預料業績受到減值影響而盈利大幅減少，本港銀行股亦

告受壓，最終恆指收報２７１１８點，跌１７６點或０﹒６５％，十天線得而復失。成交額

８４９﹒６３億元，按日升４﹒５６％。國指收報１０４１９點，跌５２點或０﹒５％。

Ａ股方面，上證收報２８８１點，跌２８點或０﹒９９％。深證收報８８１０點，跌１４１

點或１﹒５８％。兩市成交額共４４８９﹒２１億人幣。



＊美財政赤字或破萬億，經濟學家料年內減息兩次＊



美國赤字問題嚴重，據外地媒體報導指，美國５月份聯邦預算赤字已經高達２０７８億美元

，按年升４１﹒５％，主要由於收入增幅輕微未能彌補軍費及醫療保險等支出，以及６月份福利

金需要提早至５月發放。美國赤字數據驚人，其中，特朗普政府預測今年數字將會攀上過萬億美

元，與國會預算的８９６０億美元仍有一段距離，報導指美國赤字大增主要由於２０１７年推動

減稅法案，同時２０１８年批准大幅增加軍事預算開支所影響。

令人擔心的是，赤字所帶來的國債利息問題惹人關注，消息指目前２２萬億美元國債所支付

的利息是預算開支中增長最快的部分，其中淨利息支付總額為２６８３億美元，按年增長

１５﹒６％，意味美國政府要嘗還更多債務，令政府百上加斤。

除赤字及債息問題，美國近日頻頻吹起「鴿」風，據《華爾街日報》調查指出，有四分三的

經濟學者認為美聯儲下一步將會減息，多數人認為９月減息機會頗大，相信在本月議息後將會開

始有動作。該部分經濟學家亦預計，聯邦基金利率目標區間將在今年底前降至２﹒１２％，

２０２０年進一步降至１﹒９６％，意味今明兩年最少減息兩次，而學者指出９月份減息四分一

厘機會頗大，以應付環球經濟危機及國內經濟下行風險。



＊港股繼續力守二萬七，惟反彈空間不宜過分憧憬＊



日前港股在急瀉近五百點後仍能收復失地並接近平收狀態，反映有大戶不想在議息前港股再

試低位，因此相信直至議息前港股仍能穩守二萬七並窄幅上落。然而，議息過後大市何去何從實

難預測，暫且觀看昨日（１３日）牛熊證街貨圖，目前牛熊相對期指張數接近「五五波」狀態，

反映券商出手亦較過往謹慎，但由於２７４００至２７９９９之間的熊證被屠光後仍未補充，相

信大戶會落手繼續推上二萬八，以便於補充新的熊證登場，港股短期仍有望反彈。不過，中美貿

易談判未有進展及本港政局未回復平穩下，預期二萬八會有相當阻力。（ｕｌ）

