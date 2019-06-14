《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相大熱人選約翰遜在保守黨黨魁選舉的首輪投票中獲得
大比數支持，他已表明無論是否達成脫歐協議都將會帶領英國在１０月３１日脫歐。
約翰遜在首輪投票中獲得１１４位保守黨議員的支持，第二名的是贏得４３票的外相侯俊偉
，而環境大臣高文浩則獲得３７票。
第二輪投票將於６月１８日舉行，並計劃６月１９日及６月２０日舉行進一步投票，直至只
剩餘兩名候選人。隨後，保守黨全國成員將採用郵寄選票的方式選出黨魁，預計新任首相人選將
在７月底出爐。（ｍｎ）
14/06/2019 08:53
【脫歐之後】英國保守黨黨魁首輪投票約翰遜大幅拋離其他對手
《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相大熱人選約翰遜在保守黨黨魁選舉的首輪投票中獲得
大比數支持，他已表明無論是否達成脫歐協議都將會帶領英國在１０月３１日脫歐。
約翰遜在首輪投票中獲得１１４位保守黨議員的支持，第二名的是贏得４３票的外相侯俊偉
，而環境大臣高文浩則獲得３７票。
第二輪投票將於６月１８日舉行，並計劃６月１９日及６月２０日舉行進一步投票，直至只
剩餘兩名候選人。隨後，保守黨全國成員將採用郵寄選票的方式選出黨魁，預計新任首相人選將
在７月底出爐。（ｍｎ）
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