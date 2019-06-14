【華為風波】加拿大外長拒絕由政府出面阻止孟晚舟被引渡至美國

《經濟通通訊社１４日專訊》加拿大外長方慧蘭拒絕由政府出面阻止華為財務總監孟晚舟被

引渡美國的建議，認為這會開創一個危險的先例。

孟晚舟將在明年１月展開的聽證會上對華盛頓的引渡要求提出反對，此前《環球郵報》引述

加拿大前總理克雷蒂安提出的建議，即由政府進行干預，阻止今次引渡案，從而改善與北京方面

的關係。

方慧蘭表示，孟晚舟的案件沒有任何政治干預，若加拿大政府在外部壓力下不履行引渡條約

，這將是一個非常危險的先例，這樣做可能會讓在世界各地的加拿大國民更加不安全。（ｍｎ）

