《經濟通通訊社１４日專訊》美國高級外交官史墨客將接替唐偉康，出任美國駐香港及澳門
總領事，下月起履新。
史墨客曾在國務院出任主管中國事務處的副助理國務卿，並曾擔任美國駐上海總領事。（ｍ
ｎ）
14/06/2019 13:17
【香港政情】史墨客下月出任美國駐港及澳門總領事
《經濟通通訊社１４日專訊》美國高級外交官史墨客將接替唐偉康，出任美國駐香港及澳門
總領事，下月起履新。
史墨客曾在國務院出任主管中國事務處的副助理國務卿，並曾擔任美國駐上海總領事。（ｍ
ｎ）
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